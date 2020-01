Kızını Bakan Yıldız'ın kucağına bırakıp gitti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Kayseri'de çeşitli açılışlara katıldı. Bu sırada Yıldız'ın yanına gelen bir kişi küçük kızını Bakan'ın yanına bırakıp gitmek istedi. Maddi zorluk yaşadığı ileri sürülen I.T adlı kişinin kızının okutulmasını istediği öğrenildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayserigaz Scada (merkezi komuta) merkezinin açılışını yaptı. Bakan Yıldız, tesisin benzerini Almanya ’da gördüğünü buradakinin daha da gelişmiş olduğunu söyledi. Bakan Taner Yıldız’a, Kayserigaz yönetim kurulu tarafından köstekli saat hediye edildi.

Daha sonra Kayseri Şeker Fabrikası’nın 59’uncu Pancar Alım Kampanyası’na katılan Bakan Yıldız, Ak Parti hükümeti döneminde her alanda büyüme yaşandığını, bunu yeterli görmediklerini söyledi. Yıldız, "Yaptıklarımız gerekli ama yeterli değil. Tüm gayretimiz gelecek nesillere, sizlerin torunlarına daha iyi bir ülke bırakmak" dedi.

Bakan Yıldız, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın, şeker kotasının artırılması yönündeki isteğine ise "Bu ülkede 1 yılda 11 gün çalışan farika var. Şeker fabrikaları çalışanın özelleştirilmeden önce, kamudayken nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Biz hak-hukuka saygılı olarak 76 milyon vatandaşımızın hakkını korumak adına görevdeyiz. Haklısınız, çiftçi daha da üretmek, çalışan daha fazla çalışmak istiyor. Ama kota ile ilgili kanunlar var. Bunun dışına çıkamayız" diye konuştu.

Bakan Yıldız, burada pancar alım kampanyasını başlatırken, 50 yılı aşan pancar üreticilerine plaket ve hediye verdi. Pancarı ilk getirenlere ise laptop ve çeşitli hediyeler verildi.

Develi'de tören

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, buradan Develi İlçesi’ne geçerek, Muammer Kocatürk Endüstri Meslek Lisesi, Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu, Erciyes İlk ve orta okulu ve Develi Belediyesi Bölgesel Hayvan Pazarıyla, Kayserigaz Doğalgaz alt yapı temel atma törenine katıldı. Okulların temelini atan, hayvan pazarının ruhsatını Belediye Başkanı Recep Özkan’a veren Bakan Yıldız doğalgaz nakil borusunu vidaladı.

Kızını bırakıp gitmek istedi

Öte yandan buradaki tören sırasında yerinde oturan Bakan Yıldız’ın yanına gelen I.T. adlı kişi, kızını burada bırakıp ayrılmak istedi. Bakan Yıldız’dan kızının okutulmasını istediği öne sürülen I.T., güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Bakan Yıldız ise I.T. ile yakından ilgilendi.