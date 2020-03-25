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Spor

Kızından Fatih Terim’in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Babam iyi, daha iyi olacak biliyorum

"Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız"

25 Mart 2020 12:24

Buse Terim Bahçekapılı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören babası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumunun dünle aynı olduğunu söyledi. 

Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi. (İHA)

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