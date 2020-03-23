Fatih Terim'in Koronavirüs testi pozitif çıktı; kızı Merve Terim'in tepkisi "Allah belanızı versin" oldu

T24 Haber Merkezi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Terim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere."

Bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Terim'e de ikinci kez test yapıldı. Akşam saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

TIKLAYIN - Abdurrahim Albayrak ve eşinde Koronavirüs tespit edildi

"Sizin Allah belanızı versin!"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin ise Terim'in paylaşımının ardından, Twitter hesabından, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" diye yazdı.

Terim'in diğer kızı Buse Terim ise, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerini kullandı. Ümit Davala ve Hasan Şaş hasta olmadıklarını açıkladı

Gazeteci ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Fatih Altaylı, "Ümit Davala, Hasan Şaş ve Galatasaraylı bir oyuncuda ve ünlü bir gazetecide Koronavirüs çıktı" dedi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ise, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testlerinin negatif çıktığını aktardı.

Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Testimin pozitif çıktığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Davala'nın ardından açıklama yapan Hasan Şaş da "Ben gayet iyiyim, testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

"Çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok"

Prof. Dr. Dilek Arman da katıldığı TV programında Terim'in sağlık durumuna ilişkin, "Test yöntemi PCR, güvenilir. Ancak bir doğrulama aşaması daha olacaktır diye düşünüyorum. Çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Kulüp doktoruyla aynı hastanede çalıştığımız için böyle durumlarda danışıyoruz. Çok ciddi klinik tablolar olmadığını biliyorum" açıklamasını yaptı.

Terim, "Erteleseniz bu bela virüsten korunacağız; bizim ailemiz, canımız yok mu?" demişti

Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" demişti. Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...

"Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.

"Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."

TIKLAYIN - Fatih Terim: Erteleseniz bu bela virüsten korunacağız; bizim ailemiz, canımız yok mu?