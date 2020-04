Fatih Terim: Erteleseniz bu bela virüsten korunacağız; bizim ailemiz, canımız yok mu?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa... Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynanmaz" dedi.

Terim, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ve ligin ertelenmemesine tepki gösterirken, "Ben futbolun, derbilerin ruhunu geri istiyorum. Beraber her şeyi paylaştığım taraftarımı istiyorum ben. Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada" ifadelerini kullandı.

Terim'in maç sonu açıklamalarından satır başları şöyle:

"Niye tedirginler, tedirgin olmalarına gerek yok ki. Maçı böyle oynattıklarına göre TFF'nin bir bildiği vardır. Rahat olsunlar futbolcular, ben söylerim onlara.

"Maçın içinde taraftarın olmaması ve bu süre içinde akıllarının tamamen hastalıklar, hadiselerde olması oyuncularımızın konsantre olamamalarına neden oldu ki bundan daha doğal bir şey olamaz. Onları eleştirmeyeceğim.

"50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı hem de. Mantıklı bir şey açıklayamadık oyuncularımıza. Soru soruyorlar, her taraf erteledi, FIFA ilk defa 2 ay içinde milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz dedi.

"Çarşamba, perşembe seyircili oynanıyor ama cuma gecesi seyircisiz oynanıyor. Ben futbolun, derbilerin ruhunu geri istiyorum. Beraber her şeyi paylaştığım taraftarımı istiyorum ben.

"Neden oynadığımıza dair bizi bilgilendirmiyorlar"

"Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...

"Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.

"Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı.

"Ne tadı, ne tuzu kalır, kimse de bu maçı takip etmez"

"4 unsur var. Ben olmazsam oyun olmaz, futbolcu olmazsa oyun olmaz, hakem olmazsa bu maç idare edilemez, seyirci olmazsa maçın ne tadı, ne tuzu kalır, kimse de bu maçı takip etmez.

"Beşiktaş, bizim hakikaten ciddi rakibimiz. Her şeye rağmen takımımdan çok memnunum. 1 dakika koronavirüsün konuşulmadığı an olmamış. Yabancı oyuncularımız var, konsantre olmaları mümkün değil. Yapay olur bu şartlarda her şey.

"Herkes lütfen söylenenlere dikkat etsin. Bilim adamlarımızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz, inşallah ülkemizde fazlası görülmez. Sağlık Bakanımızın da sürekli bilgilendirmesinden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah ülkemiz en kısa süre içinde atlatacak.

"Futbolcular derneği ne yapmalıydı?"

"Hepsinin derneği var. Futbolcular derneği ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Antrenörler birliği, diyemez. Hakemler birliği, diyemez. Sendika olmadığı sürece bu halde kalacaklar.

"Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız alacağınız kararlarda net olamazsınız. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli araya kadar erteleseydiniz, milli arada bir şey olmadı, perşembe-pazar oynardık.

"Benim çocuklarımın, oyuncularımın canı neden önemli değil?

"İstediğinizi şampiyon edin, oynamayalım kardeşim"

"Her yerde birlikte olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Biz Süper Lig'de oynuyoruz, Allah'a şükür imkanlarımız iyi. 2. Lig, 3. Lig ve BAL... Allah yardım etsin. Bizler ve 1. Lig bir nebze imkanlara sahibiz.

"İstediğinizi şampiyon edin, oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Nedir bu? Nedir? Anlamıyorum. Her sene bir zorluğa alışkınız zaten.

"Şu ana kadar olmalıydı. Emin değilim ama hiç bu kadar kısır bir hafta geçirdi mi Süper Lig? Seyirci olsaydı böyle olmazdı.

"Oyuncuların da psikolojileri bozuk"

"Galatasaray takımı olarak, başkanla devamlı istişare halindeyiz. İlk antrenmanımız çarşamba günü, iki gün izin verdim. Milli takım araları hariç böyle izin vermedim. Oyuncuların da psikolojileri bozuk. Onların da aileleri, çoluğu çocuğu var.

"Şu anda bu salonda 67 kişi var. Çok da yakınsınız. Bir grup var, bize bir şey olmaz diyorlar. Biz onlardanız herhalde, öyle görüyorlar bizi. Bir grup da panikçi, o da kötü. Söylemimiz ve eylemimiz arasında çok büyük farklar var.

"İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz ama çıkarsa da hepimiz karantinaya gideriz. Siz de, biz de.

"Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen Hoca'nın elinin değdiği belli olmuş. Dahası da olacak."