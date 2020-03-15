İstanbul'da sessiz sedasız derbi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray ve Beşiktaş, Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Derbide futbolcular ve hakemler, tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı





Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar oldu. Onyekuru ve Donk ile pozisyonlar bulan Galatasaray ataklardan gol çıkaramayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Fatih Terim ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı ve Younes Belhanda'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

İkinci yarıda Galatasaray kanat organizasyonlarıyla golü ararken, Beşiktaş ise hızlı hücumlarla öne geçmenin yollarını aradı. Pozisyon açısından kısır geçen dakikalarla birlikte tarafla eşitliği bozamadı.

Hakem Abdulkadir Bitigen'in son düdüğüyle birlikte dev derbi başladığı gibi sona erdi: 0-0.

Bu sonucun ardından Galatasaray son 2 haftada 2 puan toplarken, Beşiktaş'ın iki haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Maçtan dakikalar

1' - İlk düdük geldi ve dev derbi başladı.

3' - Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

5' - Saracchi'nin soldan ortasını ceza sahasında Belhanda kontrol etti ve geriye çevirdi. Seri'nin şutuna savunma ayak koyarken yükselen topu kaleci Karius kontrol etti.

7' - Donk'un savunmadan uzun pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru'nun şutunu Gökhan kornere çeldi.

8' - Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hava topunda Karius ile Donk arasındaki ikili mücadele sonrasında Donk yerde kaldı. Abdulkadir Bitigen kale vuruşuyla oyunun başlamasını istedi.

10' - Gökhan'ın rakip savunma arkasına yolladığı pasta kalesini zamanında terk eden Muslera, Burak'tan önce topu kontrol etti.

13' - Ruiz savunma arkasına sarkan N'Koudou'ya uzun bir top yolladı fakat pasın şiddetini ayarlayamadı.

17' - Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Donk'un vuruşu üstten auta gitti.

20' - Maçta tempo bu bölümlerde düştü, orta sahada çok sayıda top kaybı yaşanıyor.

22' - Galatasaray'da Mariano, Ruiz'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

23' - Caner'in kullandığı serbest vuruşu arka direkteki Gökhan Gönül içeri çevirdi ancak kale sahasındaki Donk topu kornere gönderdi.

27 - Savunmanın arkasına sarkan Burak sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcünün dar açıdan içeri çevirdiği top Muslera'yı yanılttı ve ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

30' - Saracchi ve Falcao'nun önde baskıyla kazandırdığı topu Feghouli kaleye gönderdi, şut kalecide kaldı. Bu şut, derbideki ilk isabetli şut olarak kayıtlara geçti.

33' - Caner sol kanatta topla buluştu ve ön direğe ortaladı. Ceza sahasına hareketlenen Atiba topa ayak koyarken kontrolü iyi olmadı ve top oyun alanını terk etti.

36' - Beşiktaş isabetli paslarla organize bir şekilde rakip kaleye geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarpıp kornere gitti.

39' - Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Galatasaray'dan Lemina oldu.

42' - Caner sol taraftan kavisli bir top yollarken Lemina araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46' - Galatasaray'da Belhanda oyundan çıkarken, yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

50' - Saracchi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Falcao kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

53' - Gökhan'ın riskli geri pasında Karius topu taça yolladı. Galatasaray bu bölümlerde daha baskılı oynuyor.

55' - Beşiktaş orta alanda kazanılan top sonrası büyük bir tehlike yakaladı. Sağ tarafta topla buluşan Burak Yılmaz arka direğe harika bir pas yolladı ancak N'Koudou uygun durumda kaleci Muslera'yı geçemedi.

56' - Sol tarafta topla buluşan Ömer Bayram ceza sahasına hareketlendi ve hemen yanındaki Onyekuru'yu gördü fakat Onyekuru'nun ilk kontrolü iyi olmayınca top kaleci Karius'ta kaldı.

58' - Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Çağdaş Atan itirazları sonucu sarı kart gördü.

63' - Beşiktaş'ta Gökhan Gönül oyuna devam edemiyor ve yerini Jeremain Lens'e bırakıyor.

65' - Feghouli'nin derin pasında oyuna az önce dahil olan Lens kritik bir müdahaleyle Onyekuru'ya şans tanımadı.

67' - Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng oyundan alınıyor. Konuk ekip adına kalan dakikalarda Adem Ljajic görev yapacak.

72' - Caner'in soldan yaptığı ortaya ön direkte iki Beşiktaşlı futbolcu birden dokunamadı ve meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

75' - Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Jeremain Lens.

78' - Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın sert şutunu kaleci Karius kurtardı. Dönen topta Feghouli'nin vuruşu dışarı gitti.

82' - Seri'nin paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Saracchi arka direğe ortaladı ancak etkili bir orta olmadı.

85' - Onyekuru, ceza sahasının köşesinde müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

86' - Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Burak Yılmaz

87' - Galatasaray'da Emre Akbaba, Onyekuru'nun yerine oyuna girdi.

89' - Sarı kırmızılılar isabetli kısa paslarla rakip kaleye yaklaştı. Seri'nin derin pasına Ömer hareketlenirken kalesini zamanında terk eden Karius tehlikeyi önledi.

90+' - Ev sahibi ekipte Radamel Falcao yerini Florin Andone'ye bırakıyor. Beşiktaş cephesinde ise N'Koudou kenara gelirken oyuna Abdoulay Diaby giriyor.