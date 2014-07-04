Kızına tokat atan babaya 740 lira ceza

Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde belediye temizlik işçisi 43 yaşındaki Sefer B., evde bir erkekle yakaladığı kızı 19 yaşındaki E.B.’ye tokat attı. Kızının şikayeti üzerine, ’Basit kasten yaralama’ suçundan hakkında dava açılan Sefer B.’ye 740 lira para cezası verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Geçen 1 Mart’ta meydana gelen olayda Sefer B., iddiaya göre sabah kalktığında kızını odasında bir erkekle aynı yatakta gördü. Sefer B., yanına çağırdığı kızına tokat attı. Sefer B., daha sonra kızıyla karakola giderek o gün evde ilişkiye girdiği kişi ve daha önce ilişkiye girdiği 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. Karakolda ifade veren kızı ise kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söyleyip kendisine tokat atan babasından şikayetçi oldu.

'Darp ve cebir izine rastlanmasa da'

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma sonunda cinsel saldırı suçlamasında 3 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verirken, Sefer B.’nin, ’Alt soya karşı basit kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını istedi. İddianamede, Sefer B.’nin kızı E.B.’yi tokat atarak dövdüğü, E.B. hakkında olaydan 2 gün sonra alınan adli raporda vücudunda darp ve cebir izine rastlanmasa da tokat atılması neticesinde oluşan yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte kabul edilmesinin gerektiği ifadesi yer aldı.

Duruşmalara katılmadı

İddianame doğrultusunda Sefer B. hakkında, Sulh Ceza Mahkemesi’nde 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sefer B., kızına kızdığı için tokat attığını söylerken, E.B. iki duruşmaya da katılmadı. Karar duruşmasında hakim, zorla getirilme kararına rağmen adresi saptanamadığı için duruşmalara gelmeyen E.B.’nin ifadesinin dosyaya katkı sağlamayacağına hükmetti.

740 lira ceza

Mahkeme, Sefer B.’ye önce 180 gün karşılığı 3 bin 600 lira verdiği para cezasını, daha sonra kızının davranışları nedeniyle haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle 37 gün karşılığı 740 liraya düşürdü.

'İlaçla beni uyutup eve erkek almış'

Karara tepki gösteren Sefer B., 15 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızının velayetinin annesinde olduğunu ve yıllar sonra geçen Aralık’ta annesini terk edip yanına geldiğini söyledi. Sefer B., 2.5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşiyle kızını çok sevdiklerini, onu düştüğü durumun içinden kurtarmak için çabaladıklarını, ancak başlarına bu olayın geldiğini belirtti. Olay günü eşinin köye gittiğini, kızının sütüne uyku ilacı atarak kendisini uyutup eve erkek aldığını ileri süren Sefer B., şöyle konuştu:

"Sabah uyandığımda odada yakaladım. ’Niye böyle yaptın?’ dedim. ’İstemeyerek oldu’ dedi. Bir tokat attım. Emniyete giderek durumu bildirdim. Kızımı fuhuş bataklığından kurtarmak istedim. Ama o benden şikayetçi oldu. Duruşmalara hiç gelmedi. Ama mahkeme bana böyle bir ceza verdi. Kendi kızımı korumayacak mıyım? ’Bir tokat attım’ diye bu cezayı haketmedim. Haksız yere verilen bir ceza. Başka birisi aynı durum karşısında benim yaptığımdan daha kötüsünü yapardı. Hakime bunları söyledim. ’Öfkeyle bir tokat attım’ dedim. Hakim de ’Yasa bu şekilde’ dedi."

'Parayı ödeyemem'

Belediyede taşeron firmada 850 lira ücretle çalıştığını ve verilen para cezasını ödeyecek durumda olmadığını anlatan Sefer B., "220 lira kira veriyorum. Elektrik, su derken zor geçiniyoruz. Mümkün değil pu parayı ödeyemem. Zaten karara itiraz edeceğim. Kızım duruşmalara katılmadan hakimin bu kararı vermesi usulsüz. Yargıtay da kararı onarsa o zaman gerekirke 3-4 ay içeride yatacağım" diye konuştu.



Kızını 15 yıl sonra ilk kez gördüğünde çok sevindiğini belirten Sefer B., "Ama şimdi yaşadıklarımız beni çok üzdü. Olaydan sonra polis eşliğinde annesine teslim ettim. Ama oradan da ayrılmış. Kız arkadaşlarıyla bir evde kaldıklarını duydum. Polise bildirdim, bulamadılar" dedi.