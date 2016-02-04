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Yaşam

Çınar saldırısında yaralanan İpek Çitfçi: Kızımın çığlıkları halen kulağımda

Çınar saldırısında eşi ve küçük kızını kaybeden İpek Çiftçi'yi, Davutoğlu çifti tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

04 Şubat 2016 11:45

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Ankara Numune Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru eşi Mehmet Şenol Çiftçi ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem'i kaybeden İpek Çiftçi'yi ziyaret etti. Odasında Başbakan Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu'nu gören İpek Çiftçi göz yaşlarına hakim olamadı. 

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre,  Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru eşi Mehmet Şenol Çiftçi ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem'i kaybeden İpek Çiftçi'yi ziyaret etti. Odasında Başbakan Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu'nu gören İpek Çiftçi göz yaşlarına hakim olamadı. 

Sare Davutoğlu'nun, başka çocuklarının olup olmadığını sorması üzerine İpek Çiftçi, "İstiyorduk kardeşi olsun diye ama kısmet olmadı. Rabbim onları benden çok seviyormuş, yanına aldı" dedi.

Bu sırada duygulu anlar yaşayan İpek Çiftçi'nin göz yaşlarını, Sare Davutoğlu çantasından çıkardığı mendille sildi.

Başbakan Davutoğlu da İpek Çiftçi'ye, "En güzel makamlarında seni bekliyor olacaklar. İnşallah elinde de hiçbir iz kalmayacak. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, hepimiz emrinizdeyiz, sizi sahipsiz bırakır mıyız? Sen bize şehidimizin emanetisin. Seni asla sahipsiz bırakmayız" sözleriyle teselli verdi.

Olay anını anlatan İpek Çiftçi, kızının çığlıklarının hala kulağında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Başbakan Davutoğlu, "Sen hiç onları düşünme. Allah onları o kadar seviyor ki eskiden bir ailen vardı, şimdi hepimiz senin aileniz. Ne zaman ne icap ediyorsa, sana Sare Hanım'ın da numarası verilecek, bana da istediğin zaman ulaşırsın" dedi.

 

"Daha beraber top oynayacağız"

 

Davutoğlu çiftinin, Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Bölümü'nde tedavi gören 7 yaşındaki Diyarbakırlı Said Tan'ı, annesi Meryem Tan ile buluşturduğu ziyarette de duygu dolu diyaloglar yaşandı.

Said'in tedavisinin devam ettiği odaya Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, anne Meryem Tan ile beraber girdi.

Başbakan Davutoğlu, annesini karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Said'e, "Sana söz verdik, anneni babanı getirdik. Kalkıp daha top oynayacağız beraber. O kalede, ben penaltı çekeceğim. Çabuk iyileş de daha top oynayacağız" dedi.

Said'in anne ve babası da ziyaretleri dolayısıyla Başbakan Davutoğlu'na teşekkür etti.

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