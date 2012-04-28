Ali Taran’la Ayşe Özyılmazel’in olay evliliği jet hızıyla bitti. Çift, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmazken Ayşe Özyılmazel'in babası Neco, sürpriz ayrılıkla ilgili olarak "Beni ilgilendirmiyor" yorumunu yaptı.

Önceki gün avukatı Hasan Demirel aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’ne başvuran Ayşe Özyılmazel, jet hızıyla boşandı. Dün saat 10.00’da görülen duruşmaya Taran ile Özyılmazel katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Ali Taran da boşanmak istedi

Duruşmada söz alan Özyılmazel’in avukatı Hasan Demirel, boşanmaya karar verilmesini talep etti. Demirel’in ardından söz alan Ali Taran’ın avukatı, müvekkilinin de boşanmak istediğini belirten bir dilekçe sundu. Bunun üzerine hakim Emin Arıcı, “şiddetli geçimsizlik sonucu evliliğin temelden sarsıldığını” belirterek çifti tek celsede boşadı. Hasan Demirel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, tarafların evliliklerinin bir yılı doldurmadığını belirterek, müvekkilinin maddi ya da manevi bir talebi olmadığını, duruşmada bir kişinin tanık olarak dinlendiğini ve boşanma kararı verildiğini kaydetti.

'Kızımın boşanması beni ilgilendirmiyor'

10 gün önce boşanmaya karar veren Ayşe Özyılmazel'in annesi Oya Germen ve Neco'ya boşanma kararını 3 gün önce söylediği ve onlara kimseyle bu sırrı paylaşmamalarını sıkı sıkı tembihlediği öğrenildi.

Boşanmayla ilgili olarak Özyılmazel'in babası Neco, "Beni ilgilendiremeyen bir konu. Benim aile yaşantımda herhangi bir sorun yok. Çok mutluyuz, Allah nazardan saklasın." yorumunu yaptı.

Annesi Oya Germen ise "Ali için de Ayşe için de hayırlısı neyse o olsun. Tabii ki çok üzüldüm. Ama kendilerine yakışır güzellikte ve dostça ayrıldılar. İkisinin de yolu açık olsun. Ayşe ve Zeynep gibi zarif ve terbiyeli kızlar yetiştirdiğim için çok mutluyum., şanslı bir anneyim." dedi.

Çok da önemli değil

Ali Taran, boşanmadan bir gün önce İstinye Park’ta görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü reklamcı, muhabirlerin “Eşinizle boşanıyor musunuz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Aramız limoni. Daha hiçbir şey belli değil. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Ama üzülmüyorum. Çok da önemli değil.” Ayşe Özyılmazel de boşanmanın ardından Twitter’ından kendisine iyi dileklerde bulunan takipçilerine “Hayırlısı olsun inşallah” diye karşılık verdi.