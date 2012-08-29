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'Kızımı ip atlarken doğurdum'

Neslihan Darnel: Eşim beni çenesiyle tavladı

29 Ağustos 2012 22:09

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Neslihan Darnel GQ dergisine konuştu ve kızının doğumunu anlattı.

Eczacıbaşı Vitra oyuncusu Darnel, eşi ile olan evliliğini anlatırken, ''Eşim beni çenesiyle tavladı, çok uzun bir flört dönemimiz olmadı ve 1 senede evlendik'' açıklmasının ardından, ''Kızım Zeynep'in doğumu biraz komik oldu. Ben 9 aylık hamileydim ama doğum 17 gün erken oldu. O sırada İspanya'daydık. Eşimin spor yapası gelmiş, gidip ip almış atlamak için. Terasa çıktı. Ben de izliyoum ama atlamıyor yani olmuyor. Göstereyim dedimi kimse de beni durdurmadı. İşte ben atlayınca doğdu Zeynep'' diyerek kızının doğumunu paylaştı.

Darnel Red Hot Chili Peppers üyesi Flea'nın twitine de değinirken, başta çok şaşırdığını ve eşini arayarak espriler yaptığını söyledi

 

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neslihan darnelred hot chili peppersip atlama

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