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Yaşam

'Kızım bankacı olacağına hayat kadını olsun'

İngiltere'de genelev işleten kadın, 16 yaşındaki kızının eskort olmasını bankacı olmasına tercih edeceğini açıkladı

23 Temmuz 2012 21:40

 

İngiltere ’de yıllarca genelev işleten Becky Adams, 16 yaşındaki kızı Emilia’nın 18 yaşını doldurduğunda eskort olmasına onay verdi. 
 
20 yıl genelev işlettikten sonra bu işi bırakan 45 yaşındaki Adams şunları söyledi: 
 
“Emilia kaliteli bir eskort olursa bundan memnuniyet duyarım. Toplum onu yargılayabilir ama ben yargılamam. Fahişelik onurlu bir meslek. Onun eskort olmasını bankacı olmasına tercih ederim.” Bir mağazada çalışan Emilia da annesiyle aynı fikirde olduğunu, “Kadınların bedenlerini satmasının yanlış olmadığını düşünüyorum” diyerek ifade etti.
 

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