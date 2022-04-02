Kızım Artık Evindesin | Avukat Beliz Özkan’dan yedi çocuk gelinin hikâyesi

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Avukat Beliz Özkan’ın Tara Kitap’tan çıkan ‘Kızım Artık Evindesin’ isimli kitabında çocuk yaşta evlendirilen yedi kız çocuğunun gerçek yaşam hikâyesi gün yüzüne çıkarılıyor. Ağrı'dan Melek, İzmir'den Leyla, Diyarbakır'dan Leman, Sivas'tan Zeynep, Samsun'dan Bahar, İstanbul'dan Safiye, Antalya'da yaşayan Suriyeli Rana...

18 yıllık avukat Beliz Özkan kitabını yazarken başlangıçta dava dosyalarının içine gömüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçu altında görülen ve TCK'ya göre önemli yaptırımı olması gereken davalar cezasızlıkla neticelenebiliyordu. Çocuğun doğum yapması neticesinde hastanelerin resmi makamlara bildirimi sonrası başlayan yargılama, başka bir mahkemeden alınan yaş büyütme davasıyla sonuçsuz kalıyordu. Böyle davaları gördükçe ister istemez 'Evlilik sonrası süreçte bu çocukların başına neler geliyordu?' sorusunun peşine düştüm. Erken evlilik, tek başına şiddet her şey bununla sınırlı kalmıyordu. Her bir davayı yakından takip ederek hukuki süreçleri de hikâyelere dahil ettim.”

Kitap içindeki illüstrasyonlarını Mert Tugen’in çizdiği hikâyelerin sonunda beş uzman (Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu - Hacettepe Üniversitesi Nüfus Enstitüsü Öğretim Görevlisi, Nazan Moroğlu – İstanbul Barosu Yönetim Üyesi, Tülin Eraslan – İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı (2016-2019 Dönem), Prof. Dr. Oğuz Polat – Adli Tıp Kurumu Eski Başkanı, İMDAT Derneği Kurucusu, Nebahat Akkoç – KAMER Vakfı Kurucusu ve Başkanı) görüşüne de yer verilen ‘Kızım artık Evindesin’in tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle: “Her bir davayı yakından takip ederek hukuki süreçleri de hikâyelere dahil eden yazar, memleketin her köşesinde yaşanan çocuk gelin gerçeğini tüm yönleriyle anlayabileceğimiz, konuya ait yeni dinamikleri keşfedeceğimiz ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açan yasal düzenlemelere farklı bir bakış açısı geliştirebileceğimiz bu metinde, son derece objektif anlatımla karşımıza çıkıyor.

7 Çocuk Gelin hikâyesi, mahkeme süreçleri, konunun uzmanlarıyla yapılan röportajlar ve istatistiklerle Kızım Artık Evindesin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta yapılan evlilikler ve kadın sorununa dair belgesel niteliğinde bir kitap.”

Beliz Özkan kimdir?

2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İstanbul Barosuna kayıtlı olarak 18 yıldır avukatlık mesleğini yapmaktadır.