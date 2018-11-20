Kızıltepe'de 2 mahalleye kayyım atandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görevinden uzaklaştırılan 6 mahalle muhtarının yerine azaları görevlendirildi. Berçem Mahallesi ve Dunaysır Mahallesi muhtarlıklarına ise kayyım atandı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Kızıltepe’de Berçem Mahallesi Muhtarı Mahsum Aslan’ın yerine İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Abdüssemetoğlu kayyım olarak atandı. Görevden uzaklaştırılan Dunaysir Mahalle Muhtarı Şeref Dağ’ın yerine ise, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ramazan Uygur’un kayyım olarak görevlendirildi.

Kayyım atamasını doğru bulmadıklarını belirten Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hatip Şeran, muhtarlıklarına kayyım atanan mahallelerde işlerin yapılmadığını söyledi. Yerine kayyım atanan Berçem Mahalle Muhtarı Aslan ise, “Beklentimiz halkın sandıkta bu kayyım uygulamasına cevap vermesidir” dedi.