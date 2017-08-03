Kızılırmak'ta pirana yakalayan balıkçıdan ilginç açıklama: Mangalda pişirip yedim

Genellikle Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan, etobur ve otobur olmak üzere iki sınıfa ayrılan piranalar, oldukça ilginç bir şekilde Kızılırmak'ta görülmeye başlandı.

Ontrava'nın haberine göre, son 20 günde 3 kez amatör balıkçıların ağına ve oltasına takılan piranalar, İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının nehirde incelemelere başlamasına neden oldu. En son pirana, Sivas'ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz'e dökülen, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka'nın oltasına takıldı.

Hayatı boyunca ilk kez böyle bir balık yakaladığını ve bu balığı Kızılırmak'ta yakaladığı için oldukça şaşkın olduğunu belirten Osman Asamaka, yaptığı açıklamalarda oldukça ilginç açıklamalarda bulunarak, "mangalda pişirip yedim" ifadelerini kullandı.

Daha önce de iki amatör balıkçının ağına takılan piranaların şimdilik otobur mu yoksa etobur mu olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmasa da, etobur olmaları halinde olumsuz bir durumun yaşanmaması için çevre sakinleri uyarıldı. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştireceği incelemeler sonucu, piranaların etobur mu yoksa otobur mu olduğu soruları da netlik kazanacak.

Kızılırmak'taki piranalar nereden geldiği belli oldu

Sivas'ta balıkçıların ağına takılarak tedirginlik yaratan piranaların, petshop'tan alınıp bakılmayınca Kızılırmak'a bırakıldığı ortaya çıktı.

Sivas'ta, amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3 pirana balığı takıldı. Piranaların birbirine yakın tarihlerde yakalanması tedirginliğe yol açarken yapılan açıklamalarda, piranaları petshop'tan alan sahiplerinin bakamadıkları için Kızılırmak'a bıraktıkları söylendi.

''Kimseye emanet edemedikleri için bırakıyorlar''

Hürriyet'in haberine göre, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu balıkların petshoplardan alındığını ve bir süre bakıldıktan sonra sahipleri tarafından kimseye emanet edilemediği için Kızılırmak'a bırakıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

''Önümüzdeki günlerde birkaç pirana daha yakalanabilir''

Kızılırmak'ta pirana yakalayan adam: Mangalda pişirip yedim

Balıkların Güney Amerika'da yetiştiğini ve Türkiye'deki akarsularda yetişmeyeceğini belirten Mahir Yıldırım, "Bu balıklar Güney Amerika balığıdır. Türkiye'deki akarsularda yetişemez, üreyemez. Kızılırmak'ta yaşama şansı olmayan balıklar burada kışı bile atlatamaz. Son günlerde çıkan balıklar da hemen hemen aynı boyutta. Bunlar genellikle öğrenciler tarafından alınıyor. Okulları bitene kadar bakıyorlar, memlekete dönerken de kimse almadığı için ırmağa bırakıyorlar. Çünkü masraflı balıklar. Hatta önümüzdeki günlerde birkaç tane daha pirana yakalanabilir."