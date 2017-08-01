Kızılırmak'ta 20 günde 3 pirana yakalandı

Sivas'a bağlı Kızılırmak'ta avlanan amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3'üncü kez pirana takıldı. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanları nehirde inceleme yapmaya karar verdi.

Sivas’ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta son günlerde pirana balığı görülmeye başlandı. Kent merkezindeki Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında, Kızılırmak’ta avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka’nın oltasına da pirana takıldı. 3 gün önce amatör balıkçı Muzaffer Metinoğlu’nun attığı ağda, 16 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede attığı olta ile pirana balığı yakalamıştı.

İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi’nden bilim insanlarının nehirde inceleme yapacağı belirtildi. (DHA)