Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede "taşkın" korkusu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tahliye çıkışı kapalı tutulan Düden Kanalı'nın her yağışta taşmasıyla Doğanca Mahallesi'ndeki tarım arazileri ile evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalıyor. Tahsin Pezek,"Yağışlardan dolayı kanal taşıyor, mahallemiz su altında kalıyor. Uyku uyuyamaz hale geldik" dedi.

Mahalleli, taşkın sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Doğanca Mahallesi Muhtarı Temel Kaya, ova suyunun mahallede toplandığını belirterek, "Kanal taşması sorununu sürekli yaşıyoruz. Bu alan kuş cenneti, kabul ediyoruz ama bizde burada yaşıyoruz. Burada hem kuşlara hem de çiftçilere zarar veriliyor." dedi.