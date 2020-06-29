Kızılhaç Komitesi, LGBTİ'lileri hedef alan Kızılay Başkanı için "kınıyoruz" dedi; Fahrettin Altun, Kerem Kınık'a destek verdi

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kişisel Twitter hesabından LGBTİ bireyleri hedef alan "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz." açıklaması, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından tepki çekince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi de, hayatını dünyanın her yanında çocukları korumaya adamış Kerem Kınık'ı hedef alan saldırıya ortak oldu" ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonları'nın başkan yardımcılığı görevini yürüten Kerem Kınık, 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na atıfta bulunarak, "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kerem Kınık'ın görüşleri kurumlarımızı temsil etmiyor

Kerem Kınık'ın paylaşımına tepki gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi (IFRC) ise, homofobi ve nefret söylemlerini kınadıklarını belirterek, Kınık'ın ifade ettiği rencide edici görüşlerin kurumlarını temsil etmediğini açıkladı.

IFRC açıklamasında, her türlü homofobi, nefret söylemi veya önyargıyı yasaklayan kurallara sahip olduklarını belirterek, "Dr. Kerem Kınık da dahil olmak üzere tüm personel ve temsilciler bu kurallara bağlıdır" açıklamasında bulundu.

"Bu ifadeler hem yanlış hem de hepimizi rencide ediyor"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Dr. Kerem Kınık'ın dile getirdiği görüşler IFRC'nin görüşlerini temsil etmemektedir. Bu ifadeler hem yanlış hem de hepimizi rencide ediyor.

Bizler homofobi ve nefret söyleminin her türünü kınıyoruz ve de dünyanın dört bir yanında LGBTİ+ topluluklarıyla dayanışma içindeyiz.

IFRC'nin her tür homofobi, nefret söylemi ya da önyargıyı yasaklayan ve başkan yardımcısı dahil tüm çalışan ve temsilciler için bağlayıcı olan bir etik kuralı bulunmaktadır. Bir sonraki hamlemizi de değerlendirmekteyiz."

Fahrettin Altun: Susturulmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu'nun açıklaması sonrası kişisel Twitter hesabından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a destek verdi.

Altun, LGBTİ propagandasının ifade özgürlüğü için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, "@ifrc hayatını dünyanın her yanında çocukları korumaya adamış @drkerem'i hedef alan saldırıya ortak oldu. Susturulmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Haziran 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, dünya genelinde kutlanan LGBTİ bireyler ve destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen Onur Haftası'na işaret ederek, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." demişti.

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