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Yaşam

Kızılcahamam'da ambulans devrildi: 4 yaralı

22 Mayıs 2009 21:28

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralıları taşıyan ambulans devrildi. Her iki kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine giden 06 H 6999 plakalı araç, ilçe yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine yola çıkan Kızılcahamam 112 Acil Servis ambulansı, yaralılara aldıktan sonra kaza yerine yakın bir bölgede devrildi. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Berat Erkaya ile sürücü Osman Tanrıverdi yaralandı.

İlk kazada yaralanan ve sağlık durumu ciddi olan araç sürücüsü, ambulans helikopterle Ankara Atatürk Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralılar, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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