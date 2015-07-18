Kızılay'da kan stoğu bitmek üzere!

Türkiye’nin kan ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Türk Kızılayı’nda kan alarmı verildi. Ramazan öncesi aylık ortalama 180 bin ünite kan bağışı alan Kızılay, günde 6 bin ünite olmak üzere hastanelerin hizmetine sundu. Ancak Ramazan'da Kızılay’a kan bağışı 50 bin ünitede kaldı. Düşen kan bağışına rağmen Kızılay, ülkenin kan ihtiyacını günlük topladığı kanlara ilave olarak stokta bulunan kanlarla karşıladı.

20 dakikada 3 can kurtar

Bu da stokların tükenmesine neden oldu. Acil ve afet durumları için kan sıkıntısı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, ramazan ayını ülke çapında çok ciddi bir sorun yaşamadan atlattıklarını belirterek şunları söyledi: “Acil olan tüm vakaların kan talebini karşıladık. Stoklarımızın güçlü olması gerektiğini ramazan ayında bir kez daha gördük. Şimdi ramazan bitti ve bayram sonrası Türkiye normal hayata dönecek. Hastanelerde ertelenen ameliyatlar yapılacak. Hastanelerin kullanacağı kan sayısı 4 bin 500’lerden yeniden 6 binlere çıkacak. Halkımızı özellikle bayramdan sonraki bir ay için ekstra bir duyarlılığa davet ediyorum. Sadece 20 dakikalarını ayırarak 3 kişinin hayatını kurtarabilirler.”