Kızılay, Türk ön ismini sodadan kaldırdı

Türk Kızılayı Maden Suyu bundan böyle Kızılay Doğal Maden Suyu ibaresiyle satılacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınlayan Türk Kızılayı, sodada imaj değişikliği için sodanın isminden ‘Türk’ ibaresini çıkardıklarını belirtti.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Kızılay, resmi açıklamasında, “Türk Kızılayı Maden Suyunun yenilenen imajı, birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Türk Kızılayı Maden Suyu olarak bizi biz yapan değerleri koruyarak, günümüz trendlerine uygun ve tüketici alışkanlıkları doğrultusunda bir değişime imza attık. Yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak ve tüketici algısını da dikkate alarak maden suyumuzun ismini toplum genelinde benimsenen marka adıyla Kızılay Maden Suyu olarak değiştirdik" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı ile olan bağın koparılmadığını ifade edilen açıklamada, “Türk Kızılayı ile olan kurumsal bağımız, yeni tasarımlarımızda da yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926 yılında bize bağışlandığından bu yana bu mirasa Kızılay Maden Suyu olarak sahip çıkıyoruz" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kızılay Maden Suyu, bir Türk Kızılayı markasıdır. Türk Kızılayı çatısı altında üretilip tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Tüm geliri Türk Kızılayı’nın afet ve sosyal yardım çalışmalarında kullanılan Kızılay Maden Suyu, Türkiye’nin en köklü, en bilinen ve en sevilen markalarından biridir. Hayata geçirdiğimiz ürün bazlı bu değişim sırasında Türk Kızılayı ile aramızdaki kurumsal bağı yansıtmak için Türk Kızılayı ismini ve logosunu tüm çalışmalarda korunmuştur. Böylece modernleşen formumuz ve köklü geleneklerimiz aynı tasarımda buluşmuştur."