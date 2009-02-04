Kızılay, Pakistan'da köy kurdu

Pakistan’ın Quetta Bölgesi’nde meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayı bölgeye yönelik bir dizi insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.





Afet bölgesinde yerle bir olan evlerin yerine Türk Kızılayı ekiplerince modern oba kentler kuruldu. Yardımlardan çok etkilenen Pakistan resmi makamları, Türk Kızılayı tarafından tekrar kurulan Wam Köyü’nün adını “Türkiye Wam Köyü” olarak değiştirdi.



Pakistan’da 29 Ekim 2008 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 176 kişi hayatını kaybederken 312 Pakistanlı da yaralandı. Deprem haberinin alınmasının hemen ardından harekete geçen Türk Kızılayı ihtiyaç tespiti yapılabilmesi için bölgeye bir öncü ekip gönderdi.



Yapılan incelemeler sonucunda Quetta Bölgesi’nde yüzlerce ailenin depremden etkilendiği ve çok sayıda konutun yıkıldığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgede görev yapan Türk Kızılayı afet uzmanlarının sayısı 31’e çıkarılarak 120 ailenin barınabileceği 180 yaşam biriminden oluşan 10 oba kent bölgeye gönderildi.



Türk Kızılayı ekipleri hızla çalışmalarına başlayarak 2 ay gibi bir sürede 10 oba kentin kurulumunu tamamladı. Hane olarak kullanılacak yerleşim birimlerinin yanı sıra mutfak, banyo-WC, kiler amaçlı yerleşim birimlerinden oluşan oba kentler bölge halkında büyük bir memnuniyet yarattı.



Wam Köyü’nde kurulumu tamamlanan 120 yerleşim birimi düzenlenen bir tören ile ihtiyaç sahibi afetzedelere teslim edildi. Oba kentlerdeki yerleşim birimlerinin tapularını Ziarat Belediye Başkanı Dilavar Khan ve Türk Kızılayı Ziarat Ekip Başkanı Zeki Çakmak’ın elinden alan 120 aile kendilerini yalnız bırakmayan Türk Halkına ve onun yardım eli olan Türk Kızılayı’na minnettar olduklarını belirttiler. Teslim töreninde Ziarat Kaymakamı Sohhail Ur Rehman da Wam Köyü’nün adının resmi olarak “Killi Turkia Wam (Türkiye Wam Köyü)” olarak değiştirildiğini gösterir belgeyi Türk Kızılayı ekibine teslim etti. Türkiye Wam Köyü çevresindeki bazı köylerinde köy meydanlarına Türk Bayrağı asmaları dikkat çekti.



