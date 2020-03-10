Kızılay'la ilgili verilen 63 soru önergesinden 57'si yanıtsız kaldı

Vekiller, Kızılay’la ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanlara son 2 yılda 63 soru önergesi yöneltti. Sadece 6 önergede yer alan sorular cevaplandı, 23 önergeye ise “yetki alanımıza girmiyor” yanıtı verildi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na Kızılay’la ilgili son iki yılda toplam 63 soru önergesi verdi. Soru önergelerinin 23’üne “Yazılı soru önergesinde yer alan hususlar, bakanlığımızın görev ve yetki alanına girmemektedir” yanıtı verildi. Toplam 16 soru önergesi ise cevaplandırılması gereken 15 günlük süre içinde ve daha sonrasında da cevaplandırılmadı. Kızılay’la ilgili 14 soru önergesi ile ilgili işlemler ise tamamlanmadı.

MHP’den önerge yok

Kızılay’la ilgili CHP milletvekilleri 35, İyi Parti milletvekilleri 21 ve HDP milletvekilleri de toplam yedi soru önergesi verdi. MHP milletvekilleri ise Kızılay’la ilgili bugüne kadar soru önergesi vermedi.

En fazla ensar soruldu

Kızılay'ın, yurtlarında cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na milyonlarca liralık bağışta bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Milletvekilleri en fazla soru önergesini bu para aktarma skandalıyla ilgili verdi. Kızılay’la ilgili iktidara verilen 63 soru önergesinin 30’unda da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan para soruldu. Milletvekilleri, Ensar Vakfı'na para aktarma skandalıyla ilgili soru önergelerinin hiçbirine yanıt alamadı.

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