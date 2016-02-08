Kızılay: Halep'te açlık kapıda, 7 milyon insan sıkıştı, insanlık suçu işleniyor

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Suriye’deki savaşta Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle bölgedeki halka insani yardım yapılamadığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Kerem Kınık’ın, “Bölgede 7 milyon kişi sıkıştı. Halep’in etrafını çeviren Esad rejimi ablukayı ve açlığı silah olarak kullanıyor ki bu bir insanlık suçu. Bu bahar sürecine kadar çok büyük dramlar yaşanabilir” dediğini aktardı.

Kınık, "Madaya’daki açlığı düşünün yakında aynısı Halep’te yaşanabilir" dedi.

Tunca Bengin’in Milliyet’te “Suriye’ye insani yardım da durdu” başlığıyla yayımlanan (8 Şubat 2016) yazısı şöyle:

Halep bölgesinden kaçan binlerce kişi Türkiye sınırında, 100 bine yakını da yollarda... İnsanlar canlarını kurtarmak için Türkiye’ye doğru kaçıyor ama geliş yolları da güvenli değil. Çünkü o hat da Rus uçaklarının hedefleri arasında dahası bu yoğun bombardıman nedeniyle Türkiye ile Halep arasındaki “insani yardım koridoru”da kapanmış durumda. Yani insanlar hem iki ateş arasında hem de bölgeye gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaşamıyor. Ve bu nedenle bölgede sıkışmış yüz binlerce insan var. İşin en acı yanı da tüm dünyanın bu dramı seyretmesi. Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi için yapılması planlanan Cenevre görüşmelerinin ilk denemesini gördük bırakın akan kanın durmasını sağlayacak bir adım atmak, yaralıların tahliyesi ya da insani yardımların ulaştırılmasına dönük ateşkes dahi konuşulmadı. Herkes birbirini suçlayıp masadan kalktı. Katliamlar, gözyaşı ve insanlık utancı cephesinde değişen bir şey olmadı. Dahası Esad güçlerinin ablukası ve Rus uçaklarının yoğun bombardımanı nedeniyle önümüzdeki günler daha vahim olaylara gebe. Niye mi? İşte Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Dr. Kerem Kınık’ın anlattıkları:

-Rusya bu ağır hava saldırılarına ki misket ve Cruise bombaları kullanıyorlar. Bunlar geniş alanı harabeye dönüştürüyor. İnsanlarda çok büyük bir panik var, sıra bize gelecek diye büyük bir kaygıyla kaçıyorlar. Hava saldırıları durdurulmazsa sayı yükselecek. Rakamları telaffuz etmek istemiyorum ama bunların amacı Halep’i daha doğrusu muhaliflerin elinde tutmuş olduğu alanlarda yaşayan sivil halkın tümünü tehcir etmek.

-Kilis - Halep hattı kapandı. Afrin-Cerablus hattında koridorun bir yanında PYD, diğer tarafında IŞİD’in çatışması var ama koridoru kapatan Rusya’nın hava saldırıları. Kamyon, TIR gidemiyor Rusya hareket eden her nesneyi havadan vuruyor. Dolayısıyla o koridor güvenli değil. İnsanlar büyük risklerle, cephenin ortasından geçerek geliyorlar.

-Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle şu an insani yardım maalesef yapılamıyor. Bölgede 7 milyon kişi sıkıştı. Biz sadece Kızılay olarak Türkmendağı bölgesinden günde 10 TIR yardım gönderiyorduk, bu durdu. Reyhanlı ve Öncüpınar hattından da yaklaşık bu kadar sayıda bir malzeme gidiyordu bunlarda şu an alternatif dağ yollarından küçük kamyonetler ya da motosikletlerin sırtında gidiyor. Ancak bunlar 7 milyon insanın ihtiyacını karşılayacak lojistik bir metod değil. Madaya’daki açlığı düşünün yakında aynısı Halep’te yaşanabilir. Halep’in etrafını çeviren Esad rejimi ablukayı ve açlığı silah olarak kullanıyor ki bu bir insanlık suçu. Bu bahar sürecine kadar çok büyük dramlar yaşanabilir...

-Özgür Suriye ordusunun, muhaliflerin boşalttığı bölgelere IŞİD yerleşiyor. Yani Rusya’nın saldırıları IŞİD’in önünü açıyor aslında. Stratejileri nedir bundan sonraki süreci göreceğiz ama kuzey hattını yaniTürkiye’nin güneye ulaşmasını engelleyecek bir hat oluşturup temizlemek istiyorlar onun için Türkmendağı’na çok yüklendiler.

-Savaşın başından bu yana 1.5 milyon insan yaralandı. Sadece son bir iki günlük bombalamada yüzlerce ağır yaralı var. Ancak hastanelerde vuruluyor. Rusya koordinatları verilmiş, hastane olarak bilinen 3 tane yeri vurdu. O nedenle hastanelerde sadece acil vakalara bakmak için küçük bir ekip kaldı. Maalesef o anlamda yardım da götürülemiyor. Durum çok vahim...

-Halep, İdlib, Rakka ve Lazkiye’nin kuzey kesimlerinde yaşadıkları yerler vurulduğu için kaçıp gelen ve yıkıntıların arasında yaşayan iç mülteci pozisyonundaki insanlar var. Geri de dönemiyorlar Türkiye tarafına da gelemiyorlar. Bölgeye insani yardım da gidemiyor. Lübnan tarafı da Hizbullah’ın kontrolünde oradan da yardım sokulamıyor. Daha doğrusu geliyor ama el konuluyor. Sonra da yüksek fiyatlarla satılıyor. Çok kirli bir oyun var içerde. İnsanlık adına utanç verici bir durum...