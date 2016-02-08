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Yaşam

Halepli ailenin 1 yaşındaki bebeği, Adana Otogarı'nda besin yetersizliği ve soğuktan öldü!

Bebeğin annesi, Halep'ten yürüyerek Hatay'a geldiklerini söyledi

08 Şubat 2016 14:17

Suriye'nin Halep kentindeki iç savaştan kaçıp yürüyerek Hatay'a, oradan da İstanbul'a gitmek üzere Adana Otogarı'nda otobüs bekleyen 33 yaşındaki Nesrin Berdoş'un 1 yaşındaki bebeği Garam, besin yetersizliği ve soğuğa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'ndeki otogarda Suriyeli bir bebeğin öldüğü ihbarını aldı. Otogara gelen polis, bekleme salonundaki bir koltukta kız bebeğin cesedini buldu. Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede bulunan bir Suriye vatandaşı aracılığıyla anne Nesrin Berdoş ile konuştu. Bebeğinin yanında oturan ve gözyaşı döken anne Berdoş, Halep'ten yürüyerek Hatay'a, oradan da İstanbul'a gitmek üzere akrabalarıyla Adana'ya otobüsle geldiklerini anlattı. Babası Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybeden Garam bebeği otogara gelen sağlık ekipleri, koltuktan alarak ambulansa götürdü.

Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Garam bebeğin ilk belirlemelere göre besin yetersizliği ve soğuğa bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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