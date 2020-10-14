Kızılay Genel Başkanı Kınık ve Genel Müdürü Altan'a verilen cezanın nedenlerinden biri Yeryüzü Doktorları'na aktarılan 1 milyon lira mı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdür İbrahim Altan’a “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle kesilen cezanın nedenlerine ilişkin iddiaları içeren bir soru önergesi verdi. CHP'li Emir, verilen cezaların bir nedeninin de “Yeryüzü Doktorları” oluşumuna aktarılan 1 milyon 295 bin liralık kurban kesim bedeli olduğunu iddia etti.

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BirGün'de yer alan habere göre, Emir, Kınık’ın bir dönem başkanlığını da yaptığı “Yeryüzü Doktorları” oluşumuna ile 1 milyon 295 bin liralık “kurban kesim protokolü” yapıldığını iddia etti. CHP’li vekil, Kınık’a bu nedenle ceza verildiğini öne sürdü. Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede "Cezanın sebebi Yeryüzü Doktorları Derneği ile yapılan protokolle ilgili ise Kızılay Derneği burada zarara uğradı mı, uğradıysa bu konuyla ilgili adli bir soruşturma başlatıldı mı?" diye sordu.

Protokolün Kurban Bayramı’ndan üç gün önce imzalandığını belirten Emir, “Bu kadar kısa sürede kurbanlıklar nasıl elde edilecek?” tartışmaları yaşandı. Protokol, Afganistan, Kenya, Çad ve Uganda’da Kızılay adına 500 adet kurbanlık kesim ve dağıtım işinin toplam 1 milyon 295 bin TL bedelle yapılmasını içeriyordu" dedi.

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