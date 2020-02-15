Denetim kurulundan Kızılay raporu: 2018'de kesilen kurbanlar halen dağıtılmamış, 2 milyon liralık 'ihtiyaç dışı' personel harcaması yapılmış

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre işte, 7 Nisan'da yapılan Genel Kurul'dan önce hazırlanan 4 Nisan 2019 tarihli rapordan bazı bölümler:

Kurban

"2018'deki kurban kesim kampanyamızın yurt içi ve yurt dışı kurban hisselerinin nerede, ne zaman kesildiğiyle ilgili olan dosyayı incelemek istediğimizde, dosyanın halen kapanmadığı, kesilen kurban etlerinin halen kavurma yapılmadığı ve dağıtımının sağlanmadığı öğrenilmiş olup bu tarihe kadar konu ile ilgili yönetim kararı ve belgeler iletilmediği için inceleme yapılamamıştır."

Personel

"Güçlü bir insan kaynakları yapımız olduğu halde, özel bir şirket ile sözleşme yapılarak, daha sonra 2.000.000 lira civarında yüksek meblağda ödeme yapılması karşılığında sulh ibra yoluna gidilmesi zarara yol açmıştır."

Bina

"Yeterli sayıda gayrimenkulümüz olmasına rağmen, yüksek meblağlar ödenerek yeni yerlerin kiralanmasının kurulumuzca tasvip edilmediği…"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, konuyu Meclis gündemine getirerek “Cumhurbaşkanı'nın bir an önce Kızılay'ı incelemesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmeli” dedi.