Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Altındağ paylaşımı: Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var?

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ankara Altındağ’da dün gece Suriyeli ve Afganlar’a ait evlerin taşlanması, bazı dükkanlar yağmalanmasıyla ilgili çağrıda bulunarak, "Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar. Yapmayın." dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kınık, "Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var? Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti. Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar. Yapmayın. " açıklamasını yaptı.

Yaralanan çocuğun fotoğrafını paylaşan Kınık, "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" ifadelerini kullandı.

"Sokağa çağıranlara karşı uyanık olalım"

Kınık'ın konuyla ilgili diğer paylaşımları şöyle:

"Ülkemizdeki bazı yabancı uyruklu kişiler ile bazı vatandaşlarımız arasında lokal yaşanan kişisel sorunların bir takım çevrelerce büyütülmek ve yurt sathına yaygınlaştırılmak istendiğini gözlemliyoruz.

Toplumsal yangınlar orman yangınlarından daha tehlikeli olabilir

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve güçlüdür.

Kuralları kurumları vardır.

Toprakları üzerinde yaşayan herkesin bu kurallara uyması zorunludur. İhlal olması durumunda mekanizmalar işler ve idari ya da adli tedbirler ilgili kurumlarca alınır

İhkakı hak yapılmaz

6-7 Eylül Olayları olarak bilinen 1955 tarihinde yaşanan acı olaylar, benzeri kışkırtmalarla meydana geldi

Yüzlerce yıldır komşu olarak hukuku olan insanlar birbirlerine zarar verdi.

Toplumsal harareti artıran her eylem ve söylem benzer riskler oluşturur.

O nedenle sükunet şart

Devletimizin kurumlarına güvenelim, gençlerimizi kışkırtarak sokağa çağıranlara karşı uyanık olalım, toplumsal gerilimi tırmandıran ve yangın çıkarmaya çalışan her kim ise ilgili kurumlara bildirelim.

Yalan söyleyen hesapları bildirip bloklayalım.

Devletimize güvenelim."

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TIKLAYIN - Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evleri taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi