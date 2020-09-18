Kızılay Genel Başkanı Kınık: İmmün plazma stoklarımızı erittik, hastalığı geçirenler bağıştan imtina etmesin

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, immün plazma stoklarını erittiklerini belirterek "Hastalığı geçirmiş olan ve kendilerine ulaşmış olduğumuz bağışçılarımız lütfen immün plazma bağışından imtina etmesinler. Onların bağışlayacağı bağışlarla 8 hasta hayata dönebilir" dedi.

Kınık, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadeleyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bütün dünyada birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını ifade eden Kınık, "Mart, nisan ayında yaşadığımızdan farklı olarak hayatı durdurmadan, tedbirleri alarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamaya gayret ediyoruz. Bütün dünyayla beraber Türkiye'de de bu anlamda mücadele devam ediyor" diye konuştu.

"Bununla paralel olarak da immün plazma ihtiyacı artmaktadır" diyen Kınık, devamında "Haziran, temmuz, ağustos aylarında yoğun bir kampanyayla stoklarımızı yüksek seviyeye getirdik. Yaklaşık 5 bin ünite immün plazma stok seviyesiyle bu anlamda eylül ayına girmiştik. Ancak şu an artan talep nedeniyle bu stoklarımızı erittik" bilgisini verdi.

"İmmün plazma ihtiyacının artacağını söyleyebiliriz"

Kış aylarının yaklaşmasıyla immün plazma ihtiyacının artabileceğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"İmmün plazma bağışın çok önemli olduğunu önümüzdeki günlerde kış nedeniyle birlikte yaşanan kapalı ortamlardaki risk artması nedeniyle vakaların artacağını immün plazma ihtiyacının artacağını söyleyebiliriz. Hastalığı geçirmiş olan ve kendilerine ulaşmış olduğumuz bağışçılarımız lütfen immün plazma bağışından imtina etmesinler. Onların bağışlayacağı bağışlarla 8 hasta hayata dönebilir. Dolayısıyla kesinlikle kendi sağlıklarını tehdit eden herhangi olumsuz bir risk bulunmamaktadır. Çünkü onlar artık hastalığı yenmiştir." (DHA)