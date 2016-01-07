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Yaşam

Kızıl Haç: Kuşatma altındaki Suriye kasabalarında açlıktan ölümler başladı

Medaya'da yaşayan yaklaşık 30 bin kişinin kasabayı terk etmesine izin verilmiyor

07 Ocak 2016 12:44

Uluslararası yardım örgütü Kızıl Haç, Suriye’nin Lübnan sınırı yakınlarında  bulunan Medaya ve bazı kasabalarda hem tıbbi malzeme hem de gıda ihtiyacının kritik noktalara ulaştığını ve açlıktan ölümlerin başladığını bildiriyor.

Suriye'nin Lübnan sınırı yakınlarında bulunan ve ordu ile Hizbullah güçleri tarafından aylardır kuşatma altında tutulan Medaya kasabasında yaşayanların açlıktan ölmeye başladığı belirtildi.

Abdullah isimli bir Medayalı , "Yiyecek bulamıyoruz. Çocuklar, kadınlar, herkes ölmeye başladı. Bazen ağaç yapraklarını, çimenleri bazen de kedileri yiyoruz" dedi.  Abdullah, her gün onlarca çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Medaya'daki yardım gönüllülerinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise birçok Medayalının yürüyemeyecek kadar zayıf düştüğü görülüyor. Sosyal medyadaki görüntüler henüz bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş olmasa da, fotoğrafların bölgeden gelen haberlerle örtüştüğü de vurgulanıyor.

Kızıl Haç, Medaya kasabasına son yardım teslimatını Ekim 2015'te yapabildiklerini söylüyor. Guardian gazetesi, kasabada pirincin gramla satıldığını, bir kilo pirincin fiyatının 250 dolara çıktığını aktarıyor. Temmuz 2015'te başlayan kuşatmadan bu yana Medaya'da yaşayan yaklaşık 30 bin kişinin kasabayı terk etmesine izin verilmiyor. Suriye ordusu ve Hizbullah güçleri, Ceyş el Fetih'in kontrolündeki kasabayı ele geçirmeye çalışıyor.

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