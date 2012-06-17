Kızı için kendini trafik ışıklarına zincirledi

Bodrum'da 10 yıl önce boşandığı eşinin kızını yurtdışına kaçırdığını iddia eden kişi, kendisini trafik ışıklarının direğine zincirledi.

Kızı Aylin Yılmaz'ın 10 yıl önce 11 aylıkken boşandığı eşi Ö.S. tarafından yurtdışına kaçırıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz, elinde zincirle Gümbet Kavşağı'na geldi.

Burada kendisini trafik ışıklarının direğine zincirleyen Yılmaz, kızının bulunmasını istedi. Eski eşinin fotoğrafı ile üzerinde ''Yerini bildirene 100 bin dolar ödül'', ''Aylin Yılmaz nerede?'' yazılı dövizler açan Mustafa Yılmaz, yoldan geçen sürücülere eşinin fotoğrafını dağıttı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını yıllardır göremediği için büyük üzüntü yaşadığını, sesini duyurmak istediğini söyledi.

Bugünün ''Babalar Günü'' olduğunu anımsatan Yılmaz, ''Belki kızım bana hediye aldı, ama annesi buna engel oluyor. Kızım Aylin Yılmaz'ı arıyorum.

Ben Mustafa Yılmaz. Kızım, neredeysen lütfen bana internet aracılığıyla ulaş. İnsanlara sesleniyorum, internet kullanıcılarına sesleniyorum, medyaya sesleniyorum, vicdan sahibi insanlara sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin. 10 yıl oldu, benim içim yanıyor'' dedi.

Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den de yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre zinciri çözmesi için Yılmaz'ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Yılmaz'ın ikna edilememesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile Yılmaz'ın bağlı olduğu zincirin kilidini kırdı.

Yılmaz, polis ekiplerince götürüldüğü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mustafa Yılmaz, daha önce de kızının bulunması için çeşitli eylemler yapmıştı.