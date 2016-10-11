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Sağlık

Kızarmış tavuktan fare çıktı!

Yetkililerden hiçbir yanıt alamadığını kaydeden kadın çareyi, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakta buldu

11 Ekim 2016 21:49

Ünlü bir fast food zincirinin New York'taki şubesinden kızı için aldığı kızarmış tavuktan 'fare' çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, aylar önce ABD'de gıda güvenliği konusunda yapılan bir araştırmada bazı hamburgerlerde fare ve insan DNA'sına rastlanmıştı.

Şimdi ise ünlü bir fast food zincirinin New York'taki şubesinden kızı için aldığı kızarmış tavuktan 'fare' çıkınca, durumu sosyal medya üzerinden markayla paylaştı.

Yetkililerden hiçbir yanıt alamadığını kaydeden kadın, çareyi, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakta buldu. 

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kızarmış tavukfare

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