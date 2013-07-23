Kızarkadaşı erkek oldu, erkek arkadaşı kız oldu

Amerika’nın Oklahoma eyaletindeki Tulsa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Emerald cinsiyet değiştirip Arin oldu, 19 yaşındaki Luke da cinsiyet değiştirip Katie oldu. 2 yıldır beraberlikleri süren çift, çok mutlu olduklarını ifade ediyor.

Kendisine ait olmadığını hissettiği için memelerinden nefret eden Arin bir ay önce ameliyat ile memelerini aldırdı. Sonunda kendi vücudunda rahat hissettiğini söyleyen Arin sözlerine şöyle devam etti, "Şimdi bir havuza gittiğimde veya sporda ağırlık kaldırırken kimse bana şaşkınlıkla bakmıyor. Benim herhangi bir erkek olduğumu düşünüyorlar. Artık yakası açık bir atlet giyebiliyorum, denize üstsüz girebiliyorum. Sonunda normal bir erkek gibi olabildim. Sırtımı yaslayabileceğim bir ailem ve kız arkadaşım Katie olduğu için çok şanslıyım."

Vatan'da yer alan habere göre, Arin ve Katie çifti, yaklaşık iki yıl önce transseksüellerin destek almak için gittikleri bir grupta tanıştı. Onları birbirine bağlayan şey ise deneyimleri oldu.

Katie, "Benim için Arin her zamanki Arin, o bana hep erkeksi görünmüştü. Ameliyat olduktan sonra kendine güveni arttı ve kendini daha rahat hissetmeye başladı. Ben de bir transseksüel olarak Arin’i ve onun nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum" dedi.

'Ailemin desteği çok şaşırttı'

Birlikte sahile gidip güneşlenmeyi çok seven çift ailelerinden çok destek aldıklarını söylüyor. Şimdi genç bir delikanlı olan Arin, “Ailemin bana bu kadar destek olmasını beklemiyordum” diyor.

Arin ve Katie’nin arkadaşlarıyla ilişkileri aileleriyle olduğu gibi iyi değil. Katie arkadaşları tarafından rencide edilirken, Arin transseksüel olduğunu açıklayınca okul değiştirmek zorunda kaldı. Arin, "Geçiş sürecinde en yakın arkadaşlarımdan birini kaybettim" dedi.

Katie ise, "Bu sene başladığım üniversitede pek çok yakın arkadaşım vardı. Sonra birden benimle konuşmayı bıraktılar. Sanırım benim transseksüel olduğumu dedikodular sayesinde öğrendiler ve bu durum onlar için aşırı geldi" dedi.

Durum aileler için de farklı değil. Arin’in annesi Denise durumu şu şekilde açıkladı: Çevremizdeki insanların bazılarıyla görüşmeyi bıraktık. Bir anne olarak beni sorguladıklarını biliyorum.