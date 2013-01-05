Kız kardeşinin zehirlendiği banyoya girdi, kendisi de zehirlenerek öldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki kız kardeş, banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Kardeşlerden biri hastaneye kaldırılıp kurtarılırken, evde kalan diğer kardeş hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız kardeşinin şofbenden sızan gazdan zehirlendiğinden habersiz girdiği banyoda, sızan gazdan zehirlenen 15 yaşındaki Yaren Lort, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 13 yaşındaki Ceren Lort, yıkanmak için banyoya girdi. Bir süre sonra banyodan çıkan Ceren Lort, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde memur olan baba Muharrem Lort (63) ve ev hanımı eşi Ayşe Lort (59), panik içinde kızı Ceren'i otomobilleriyle Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen Ceren Lort'un, şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Ceren tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Ceren'in tedavisi sırasında evde kalan büyük kızı Yaren'i hatırlayan Lort çifti, telefonla ona ulaşmaya çalıştı. Kendisine ulaşamayınca tekrar panik olan Lort çifti, otomobiliyle evine geri döndü. Lort çifti, 15 yaşındaki Yaren Lort'u yıkanmak için girdiği banyoda baygın buldu. Çift, büyük kızlarını da otomobilleriyle Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaren kurtarılamadı.

Yapılan ilk incelemeye göre, Yaren'in de şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Yaren'in talihsiz ölümü Lort çiftini, üzüntüye boğdu. Sinir krizi geçiren aile, yakınları tarafından sakinleştirildi. Yaren'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.