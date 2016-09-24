Kız kardeşini hamile bıraktı, ailesi olayı gizledi!

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen 19 yaşındaki M.V., 12 yaşındaki kız kardeşine L.V.'yi tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla tutuklandı. Hamile olan kı devlet koruması altına alındı.

Olay, 5 Eylül günü Şanlıurfa’da meydana geldi. Savaştan kaçan 5 kişilik Suriyeli aile, Şanlıurfa kent merkezindeki kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı. Burada M.V., iddiaya göre kendisinden 7 yaş küçük olan kız kardeşi L.V.'ye çeşitli tarihlerde tecavüz etti ve hamile bıraktı. Ağabeyinin tecavüzüne uğrayan küçük kız durumu ailesine anlattı.

İddiaya göre ailesinin gizlemeye çalıştığı bu durum, kız çocuğunun karnının şiştiğini fark eden komşuları tarafından polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, geldiği evde L.V.'yi alarak hastaneye götürdü. Burada hamile olduğu belirlenen kız daha sonra devlet koruması altına alınarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Pedagog nezaretinde tercüman aracılığıyla bilgisine başvurulan kız, Konya’daki bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildi. Kız kardeşine tecavüz edip hamile bırakan ağabey M.V. ise sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.