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Yaşam

"Kız kardeşimle bebek sahibi olacağız"

Ölüm tehditleri alan Samuel: Ben çocuğuma baktığım zaman babamın hassasiyetini, annemin bağışlayıcılığını, kız kardeşimin güzel gözlerini ve partnerimin ince zekasını görmek istiyorum

11 Ağustos 2016 01:35

25 yaşındaki eşcinsel birey, Samuel Leighton-Dore partneri Bradley’le birlikte bebek sahibi olmak için radikal bir karara imza atarak, kız kardeşinden bebek sahibi olmaya karar verdi.

Mirror’un haberine göre Samuel, neden böyle bir yol seçtiğini şöyle açıklıyor: "Aslında bu çok tuhaf bir şey değil. Tüp bebek yöntemini seçtik. Bu sayede bebek hem benim hem de Bradley’nin genlerini taşıyor olacak. Bebeğimizin bize benzemesini istiyorum."

Kız kardeşi Bronte’un bu fikre çok heyecanlandığını söyleyen Samuel, "Her zaman çok yakın iki kardeştik. Benim bebek sahibi olmam ve mutluluğum için her şeyi yapmaya hazırdı. Ben de aile kurabilmek istiyordum. Bundan daha doğal ne olabilir?" diyor.

 

Samuel ve Bronte’un annesi de bu fikri destekliyor

 

Annesinin de bu fikri desteklediğini söyleyen Samuel, "Başta ona bu fikri söylemek çok zordu. Düşünsenize, ilk torununuzu iki çocuğunuz yapıyor. Önce kafası karıştı ancak sonrasında çok sevindi" dedi.

 

Prosedür çok pahalı olduğu için şimdilik uygulamaya geçilmediğini söyleyen Samuel, en çok merak edilen sorulardan biri de Bronte’un bebeği taşıyıp taşımayacağı olduğunu söylüyor. Bu sorunun yanıtını da kendi veren Samuel, olayı şu şekilde özetliyor: "Hayır, kız kardeşim sadece yumurtalarını bağışlayacak. Bradley’nin spermleri yumurtaları suni olarak dölleyecek ve bu başka bir kadının rahmine yerleştirilecek."

Ancak bu haber yayıldığından beri, Samuel internette ölüm tehditleri aldığını söylüyor. "Ne yorum gelirse gelsin şunu söylemek istiyorum. Günün sonunda, bir aşk çocuğunun dünyaya gelmesinde doğru ya da yanlış diye bir şey olamaz. Bana bencil, iğrenç ya da kibirli diyebilirsiniz. Ama ben çocuğuma baktığım zaman babamın hassasiyetini, annemin bağışlayıcılığını, kız kardeşimin güzel gözlerini ve partnerimin ince zekasını görmek istiyorum."

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