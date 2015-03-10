T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kız istemeye giden Abdullah Gül'e tek şart

Gül'ün gelini olacak Zehra Ayşe Karadere'nin Yeryüzü Doktorları'nın düzenlediği birçok etkinliğe katıldığı öğrenildi

10 Mart 2015 10:56

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oğlu Ahmet Münir Gül'e kız istemek için dün Bursa'ya gitmişti. Doktor olan gelin Zehra Ayşe Karadere'nin çalışma arkadaşı ve Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık, Yeryüzü Doktorları ekibini bırakmamak şartıyla Zehra'yı verdiklerini Twitter hesabından açıkladı.

Gül'ün gelini olacak Zehra Ayşe Karadere'nin Yeryüzü Doktorları'nın düzenlediği birçok etkinliğe katıldığı öğrenildi.

Doktor Kınık'ın çalışma arkadaşı Karadere'nin istenmesiyle ilgili attığı tweet şöyle:

ETİKETLER

abdullah gülkız istemekerem kınıkyeryüzü doktorlarıayşe zehra karadere

İlgili Haberler

Abdullah Gül, Bursa'da oğluna kız istedi

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, cumartesi günü sessiz sedasız Bursa’ya geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24