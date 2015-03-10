Kız istemeye giden Abdullah Gül'e tek şart

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oğlu Ahmet Münir Gül'e kız istemek için dün Bursa'ya gitmişti. Doktor olan gelin Zehra Ayşe Karadere'nin çalışma arkadaşı ve Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık, Yeryüzü Doktorları ekibini bırakmamak şartıyla Zehra'yı verdiklerini Twitter hesabından açıkladı.

Gül'ün gelini olacak Zehra Ayşe Karadere'nin Yeryüzü Doktorları'nın düzenlediği birçok etkinliğe katıldığı öğrenildi.

Doktor Kınık'ın çalışma arkadaşı Karadere'nin istenmesiyle ilgili attığı tweet şöyle: