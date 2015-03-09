Abdullah Gül, Bursa'da oğluna kız istedi

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Ahmet Münir Gül, Bursa’da işadamı Abdullah Karadere’nin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan kızı Zehra Ayşe Karadere ile sözlendi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geçen cumartesi günü Bursa’ya gelen Abdullah Gül, Zehra Ayşe Karadere’yi ailesinden istedikten sonra söz yüzüğü taktı.

Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, cumartesi günü sessiz sedasız Bursa’ya geldi. Gül, aslen Kayserili olan ve Bursa’da tekstil işleri yapan Abdullah Karadere’nin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan kızı Zehra Ayşe Karadere’yi oğlu Ahmet Münir Gül’e istedi. Karadere ailesinin merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi Gümüşkent Sitesi’ndeki evlerinde gerçekleşen törende, söz yüzüklerini de Abdullah Gül taktı. Abdullah Gül, aile arası törenden sonra Sheraton Otel’e geçti ve burada işadamı Faik Çelik ve Bursa Fan Kulüp Başkanı Ali Ademoğlu ile sohbet etti.

Ankara’da öğrenciyken tanışmışlar

Ali Ademoğlu, törenin aile arasında gerçekleştiğini ve Gül’ün gelişinden Bursa’daki yetkililerin bile haberinin olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Sayın Gül, merasim sonrası Bursa’dan ayrıldı. Bursa’nın damadı olacak Ahmet Münir Gül de hafta sonunu Bursa’da geçirdi. Evlilik için ilk adımı atan Ahmet Münir Gül ile Zehra Ayşe Karadere’nin Ankara’da öğrenciyken tanıştıklarını sanıyorum."

Ali Ademoğlu, aile arası söz töreni ile ilgili fotoğrafların da Abdullah Gül’ün basın bürosundan dağıtılacağının kendilerine söylendiğini kaydetti.

Kaldığı otelden çıkıp kalabalık bir konvoy eşliğinde kız istemeye giden Abdullah Gül'ü takip eden koruma araçlarının çokluğu dikkat çekti.