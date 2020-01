‘Kız gibi' algısı baştan yazılıyor

Uluslararası cinsiyetçilik karşıtı internet ağı Macholand.org’un Türkiye platformu olan erktolia bir hakaret olarak kullanılan “kız gibi” ya da “karı gibi” deyişini yıkmak için bir eylem başlattı.

erktolia, orjinali Always ped markası tarafından başlatılan kampanyayı, Türkiye için eylemleştirme kararı aldı. Always’in orijinal reklamında küçük kızlar onlara bir şeyi “kız gibi yap” dendiğinde bunu bir hakaret olarak algılamak yerine, ellerinden gelen en iyi şekilde yapıyorlar. Fakat sıra genç kadınlara gelince işler değişiyor. Onlar için bir şeyi kız gibi yapmak demek, olabildiğine kötü ve gülünç yapmak demek. Always bu noktada izleyiciler ile şu veriyi paylaşıyor: “Kızların özgüveni ergenlik çağında hızla düşer”. Always “kız gibi”nin bir hakaret olarak kullanılmasını engelleyerek bunu değiştirmek istiyor. Kampanyanın amacı Always’in deyimiyle, “kuralları baştan yazmak!”

Markanın Türkiye’deki ismi Orkid ise “Kız Gibi” kampanyasını daha farklı bir şekilde yürütüyor. Nil Karaibrahimgil’in etrafında sıra sıra dizilip, açık renk pantolonlarla, medyanın güzellik algısına uygun, son derece bakımlı ve tek tip, 34-36 beden kızlar, dans edip “hem çocuk, hem kariyer yaptıysam” sözleriyle şarkıya tempo tutuyorlar.

Orkid’in yıkamadığı ‘kız gibi’ algısını biz yıkacağız

Orkid reklamındaki kadın imgesinin yalnızca dış görünüşe dayalı olarak sunulmasını eleştiren erktolia, reklamda eksik buldukları atletik, başarılı, hızlı, kuvvetli, kabiliyetli kadınları ön plana çıkarmak istiyor. Bu reklamının toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmek yerine pekiştirdiğini savunan erktolia ekibi, “Orkid’in yapması gereken bu algı yıkımını biz gerçekleştireceğiz” diyerek kendi eylemlerini başlattılar.

erktolia, “kızların yapamayacaklarını ya da kötü yaptıklarını iddia ettikleri herhangi bir şeyi yaparken bir fotoğrafınızı biz gönderin” diyerek kadınları fotoğraf göndermeye çağırdı. Türkiye’nin birçok farklı yerinden kadınlar, doğa sporları yaparken, gemide çalışırken, araba tamir ederken, futbol maçı izlerken, boks yaparken, evde tamirat yaparken veya spor salonunda vücut geliştirme yaparken fotoğraflarını erktolia’ya gönderdiler.

Amaç hiçbir şeyin erkek tekelinde olmadığını göstermek

Mevzunun “erkek gibi olmaya çalışmak” olmadığının, amaçlarının sadece hiçbir mesleğin, hobinin, kabiliyetin erkek tekelinde olmadığını göstermek olduğunun altını çizen erktolia, tüm kadınları Twitter’da #KızGibiDedilerGeldik etiketi altında fotoğraf paylaşmaya çağırmaya devam ediyor.*Kadınların gönderdikleri fotoğrafları erktolia Facebook albümü üzerinden görebilirsiniz.