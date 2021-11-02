Kız çocuklarının okullaşma oranı düştü

Eğitim Reformu Girişimi’nin yaşa göre okullaşma oranı araştırmasına göre, kız çocuklarının 2012’de ilkokulda okullaşma oranı yüzde 98,9 iken, 2020-2021 döneminde 5,8 puanlık kayıpla yüzde 93,1’e indi.

Kız çocuklarının okullaşma oranı örgün eğitimdeki tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisine düştü.

Kız çocukları erkek çocuklarının gerisinde kaldı

Eğitim Reformu Girişimi’nin yaşa göre okullaşma oranı hesaplamasına göre, kız çocukları tüm kademelerde erkek çocuklarının gerisinde kaldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 56,3, ilkokulda yüzde 93,1 olurken ortaokulda bu oran yüzde 88,7’ye kadar geriledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesinde yüzde 93,5 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,1 olarak kaydedildi.

Bu yıl kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93,1

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, verilere göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,1 olarak gerçekleşti.

5 yaşta net okullaşma oranı yüzde 56,3

2020-21 eğitim-öğretim yılında 5 yaşta kız çocukların net okullaşma oranı yüzde 56,3 iken erkek çocuklarında bu oran yüzde 57,4 ile ifade edildi. İlkokulda da erkek çocukları, kız çocuklarına göre daha fazla okullaştı. Verilere göre, ilkokul çağındaki kız çocuklarının net okullaşma oranı yüzde 93,1, erkek çocukların net okullaşma oranı ise yüzde 93,3 oldu.

Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 87,8

Ortaokul kademesindeki okullaşma oranlarında cinsiyet ayrımına bakıldığında farkın 0,3 olduğu görüldü. Buna göre, erkek çocuklarının yüzde 89,0 olan ortaokuldaki net okullaşma oranı, kız çocuklarına yönelik verilere yüzde 88,7 olarak yansıdı. Ortaöğretimde ise kız çocuklarının net okullaşma oranının yüzde 87,8, erkek çocuklarının net okullaşma oranının ise yüzde 88 olduğu belirtildi.

14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değil

Türkiye’de 14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 15,5 ile ifade edildi.

Zorunlu eğitim kapsamında olmayan okulöncesi ise okula kayıtlı öğrenci oranının en düşük olduğu kademe oldu. Okulöncesi eğitim çağında bulunan üç yaşındaki çocukların yüzde 94,4’ü, dört yaşındakilerin yüzde 83,6’sı, beş yaşındakilerin ise yüzde 41,5’i okula kayıt olmadı.

2012-2013 ve 2020-2021 arasındaki eğitim öğretim dönemlerini kapsayan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı tablosunda şu veriler yer aldı:

Türkiye genelinde 6-9 yaş grubunda okul dışında olan çocuk sayısı 143 bin 861, 10-13 yaş grubundaki 5 milyon 153 bin 504 çocuğun yaklaşık 74 bin 726'sı, 14-17 yaş grubundaki 4 milyon 948 bin 853 çocuğun 457 bin 274'ü okul dışında.