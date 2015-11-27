T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız çocuklarını fuhuşa zorladı; rekor ceza aldı

Facebook’tan kendisini kız olarak tanıtan O.M., telefonda konuşurken kız taklidi yaparak çocukları kandırdığı belirlendi

27 Kasım 2015 13:03

Adana'da, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı kız çocuklarını kandırıp daha sonra fuhuşa sürüklediği için 39 yıl 3 ay hapis cezası alan bir kişi yakalandı.

Posta'nın haberine göre, Seyhan ilçesinin Gürselpaşa mahallesinde meydana gelen olayda  O.M., 5 yıl önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan kendisini kız olarak tanıtıp kız çocuklarını kandırdığı, telefonda konuşurken kız taklidi yaparak çocukları fuhuşa düşürdüğü belirlenerek polis tarafından yakalandı.

 

Tutuksuz yargılandı 39 yıl ceza aldı

 

Oğuz M., 9. Ağır Ceza Mahkemesinde "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya fuhuş yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti, suç işlemek için kurulan örgüte üye" olmak suçlarından yargılanmaya başlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Oğuz M.’yi 39 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Kaçarken yakalandılar 

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bu karar üzerine Oğuz M.’yi aramaya başladı. Polis şahsın, Gürselpaşa mahallesinde olduğunu öğrenerek operasyon başlattı. Oğuz M’nin bulunduğu 14. kata çıkan polis kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Çevre güvenliğini alan polis yangın merdiveninden bir kişinin kaçtığını gördü. Bunun üzerine yangın merdivenine giden polis şahsı burada yakaladı. Emniyete getirilen Oğuz M., adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

ETİKETLER

fuhuş39yılcezataciztecavüz

İlgili Haberler

2015'te erkekler, 120 kadını öldürdü, 49 kadına tecavüze etti, 103 kadını fuhuşa zorladı

Mayıs 2015'te 26 kadın ve bir kız çocuğu öldürüldü

66 yaşındaki adama fuhuş operasyonu

Tutuklanan kişinin eve gelen kişilere cinsel gücü arttırıcı hap verdiği tespit edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24