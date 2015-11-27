Kız çocuklarını fuhuşa zorladı; rekor ceza aldı

Adana'da, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı kız çocuklarını kandırıp daha sonra fuhuşa sürüklediği için 39 yıl 3 ay hapis cezası alan bir kişi yakalandı.

Posta'nın haberine göre, Seyhan ilçesinin Gürselpaşa mahallesinde meydana gelen olayda O.M., 5 yıl önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan kendisini kız olarak tanıtıp kız çocuklarını kandırdığı, telefonda konuşurken kız taklidi yaparak çocukları fuhuşa düşürdüğü belirlenerek polis tarafından yakalandı.

Tutuksuz yargılandı 39 yıl ceza aldı

Oğuz M., 9. Ağır Ceza Mahkemesinde "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya fuhuş yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti, suç işlemek için kurulan örgüte üye" olmak suçlarından yargılanmaya başlandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan Oğuz M.’yi 39 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçarken yakalandılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bu karar üzerine Oğuz M.’yi aramaya başladı. Polis şahsın, Gürselpaşa mahallesinde olduğunu öğrenerek operasyon başlattı. Oğuz M’nin bulunduğu 14. kata çıkan polis kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Çevre güvenliğini alan polis yangın merdiveninden bir kişinin kaçtığını gördü. Bunun üzerine yangın merdivenine giden polis şahsı burada yakaladı. Emniyete getirilen Oğuz M., adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.