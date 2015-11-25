66 yaşındaki adama fuhuş operasyonu

Adana’da fuhuş yaptırdığı iddia edilen Hasan Bayındır, polis tarafından suçüstü yakalandı. Müşteri gibi davranan polisin yakaladığı Bayındır, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bayındır'ın eve gelen kişilere cinsel gücü arttırıcı hap verdiği tespit edildi.

Radikal’in haberine göre Hasan Bayındır, Ç. Ö. ile birlikte yaşadığı evinde, iddiaya göre 40 yaşındaki B.A.’ya fuhuş yaptırmaya başladı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Hasan Bayındır'ı suçüstü yakalamak için çalışma başlattı. Evi takibe alan polis, girip çıkan erkeklerle görüşerek ihbarı doğruladı.

Hasan Bayındır'ı telefonla arayıp müşteri gibi hareket eden polisler, kadın ayarlamasını istedi. Hasan Bayındır, müşteri gibi hareket eden polisleri evine çağırdı. Eve gelen polisler seri numarasını aldıkları 120 TL'yi Hasan Bayındır'a teslim etti. Müşterilerine cinsel gücü artırıcı hap da veren Hasan Bayındır, televizyona da porno film açıp odadan çıktı.

Hasan Bayındır, nikahsız eşi Ç. Ö. ile Birgül A. ekiplerce gözaltına alındı. Ahlak Bürosu'nda ifadesi alınan B. A., 4 aydan beri Hasan Bayındır'ın evini fuhuş için kullandığını, karşılığında da 70 TL verdiğini kendisinin de 50 lira aldığını söyledi. Ç. Ö. ile B. A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hasan Bayındır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.