2015'te erkekler, 120 kadını öldürdü, 49 kadına tecavüze etti, 103 kadını fuhuşa zorladı

Mayıs 2015'te 26 kadın ve bir kız çocuğu erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti, 7 kadın tecavüze uğradı, bir kadın fuhuşa zorlandı, 27 kadın yaralandı, 31 kadın ve kız çocuğunu taciz edildi.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, 2015’in ilk beş ayında erkekler 120 kadın öldürdü, 49 kadına tecavüz etti, 103 kadını fuhşa zorladı, 168 kadını yaraladı, 127 kadını taciz etti.

Cinayet

Erkekler Mayıs’ta 26 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdü.

Bu cinayetlerin yanısıra bir kadının cesedi bulundu. İki kadının ise intihar ettiği iddia edildi.

Kadınların yüzde 15’i boşanmak istediği, eski kocasının barışma teklifini, reddettiği ya da evlenmek istemediği için öldürüldü.

Kadınların yüzde 8’i çıkardıkları tedbir kararlarına rağmen, yüzde 8’i ise karakolda şikayetleri ciddiye alınmadığı için öldürüldü.

* Bir erkek, karısını kızlarına mini etek aldığı bahanesiyle öldürdü.

* Kardeşi tarafından 19 yaşında öldürülen bir kadın erken yaşta zorla evlendirilmiş ve daha yeni kocasından ayrılmıştı.

* Bir kadın, daha önce taciz ettiği için cezaevine giren ve serbest bırakılan komşusu tarafından öldürüldü.

* Bir erkek, daha önce de bıçakla yaraladığı eski karısını öldürdü.

* Kadın katillerinden birinin daha önce işlediği başka bir cinayet nedeniyle ertelenmiş 14 yıl hapis cezası bulunuyordu; eski karısını barışmayı reddettiği için öldüren başka bir erkek ise yaralama suçundan hapse girmiş ve yeni tahliye olmuştu.

Kadınların yüzde 42’sini kocaları, yüzde 15’ini sevgilileri, yüzde 15’ini ise eski kocaları öldürdü: 11 kadını kocaları (bunların ikisi sadece dini nikahlı koca), dördünü eski kocaları, dördünü sevgilileri, birini ailesi, birini akrabası olan bir erkek, birini damadı, birini evine giren hırsız, birini kardeşi, birini komşusu, birini tanıdığı olan bir erkek öldürdü.

Cinayetlerin yüzde 65’i ateşli silahlarla işlendi: 10 kadın tabancayla, yedisi tüfekle, beşi bıçakla, ikisi boğularak, biri cisimle darp edilerek öldürüldü. Bir cinayetin nasıl işlendiği haberlerde belirtilmedi.

Mayıs’ta katillerin yaşları 17 ila 80, öldürülen kadınların yaşları 19 ila 75 arasında değişti.

Kadın katlinin yaşandığı iller Ankara (4), Antalya, Balıkesir, Çorum (2), Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Giresun, Iğdır, İstanbul (3), İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir (2) ve Yalova.

Tecavüz

Mayıs ayında yedi tecavüz ve bir fuhşa zorlama vakası basına yansıdı.

Tecavüzcülerin yüzde 71’i kadınların/kız çocuklarının tanıdıkları erkeklerdi: İki kadına işverenleri, birine aynı işyerinde çalıştığı bir erkek, birine sevgilisi, birine tanımadığı bir erkek tecavüz etti / tecavüz girişiminde bulundu. Bir toplu tecavüz vakasında ise tecavüze uğrayan kız çocuğuyla tecavüzcüler arasındaki tanışıklığa yer verilmedi.

Tecavüzlerin yüzde 33’ü evde, yüzde 33’ü işyerinde yaşandı: İki kadın işyerinde, iki kadın evinde, biri hastanede, biri araçta tecavüze uğradı. Bir toplu tecavüz vakasının gerçekleştiği yer haberlerde yer almadı.

Basına yansıyan haberlere göre, tecavüzcülerden sadece ikisi tutuklandı.

Mayıs’ta tecavüzcülerin yaşları 22 ila 63, tecavüze uğrayan kadın ve kız çocuklarının yaşları 14 ila 34 arasında değişti.

Tecavüzlerin yaşandığı iller Antalya, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin. Fuhşa zorlama vakasının yaşandığı il ise Adana.

Şiddet – yaralama

Erkekler Mayıs’ta 27 kadını yaraladı.

Kadınların yüzde 15’i boşanmak istediği için ağır yaralandı. Yaralama vakalarının yüzde 15’i uzaklaştırma kararlarına rağmen gerçekleşti.

Şiddet gören kadınların yüzde 7’si erken yaşta ve zorla evlendirilen kadınlardı. Eski kocaları tarafından uzaklaştırma kararlarına rağmen ağır yaralandılar.

Mayıs’ta şiddete uğrayan kadınların yüzde 30’unu ise trans kadınlar oluşturdu.

Kadınların yüzde 26’sı kocalarından şiddet gördü: Yedi kadını kocaları, dördünü sevgilileri, üçünü eski kocaları, ikisini babaları, birini eski sevgilisi, birini barda tanıştığı bir erkek, birini tacizci bir erkek yaraladı. Trans kadınların ikisi müşterileri, altısı tanımadıkları erkeklerin saldırısına uğradı.

Erkek şiddeti vakalarının yüzde 70’i ölüme sebebiyet verebilecek şekildegerçekleşti: Sekiz kadın bıçakla, altısı tabancayla, biri kesici aletle (ağaç oyma aleti), biri cisimle darp edilerek, biri üzerine benzin dökülerek, sekizi ise darpla yaralandı.

Mayıs’ta şiddet uygulayan erkeklerin yaşları 26 ila 59, şiddete maruz kalan kadınların yaşları 17 ila 55 arasında değişti.

Yaralama vakalarının yaşandığı iller Adana (5), Afyon, Antalya (3), Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul (10), İzmir (2), Kocaeli ve Sakarya.

Taciz

Mayıs’ta 31 kadın ve kız çocuğuna yönelik taciz ve tehdit vakası basına yansıdı.

Kadınların yüzde 87’si tanımadıkları erkeklerin tacizine uğradı: bir kadın dini nikahlı kocası, biri eski sevgilisi, biri hizmet aldığı bir kişi, biri öğretmeni, 27’si tanımadığı erkeklerce taciz edildi.

Taciz vakalarının 26’sı cinsel taciz, biri ısrarlı takip, biri sözlü taciz, üçü teşhircilik, biri tehdit şeklinde gerçekleşti.

Tacizlerin yüzde 84’ü sokakta yaşandı: 26 kadın ve kız çocuğu sokakta, ikisi evlerinde, biri hizmet aldığı bir mekanda (kuaför), biri okulda, biri toplu taşıma aracında tacize uğradı.

Taciz mağdurlarından biri turistti.

Mayıs’ta taciz-tehdit vakalarının yaşandığı iller Adana (2), Aksaray, Bursa, Diyarbakır (6), Eskişehir (9), İstanbul (2), Kocaeli (4), Samsun (4), Şırnak ve Urfa.

Bölgelere göre dağılım

Mayıs ayında toplam 92 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Şiddet olaylarının yüzde 34’ü Marmara, yüzde 18’i İç Anadolu, yüzde 12’si Güneydoğu Anadolu, yüzde 14’ü Akdeniz, yüzde 10’u Karadeniz, yüzde 8’i Ege’de, yüzde 4’ü Doğu Anadolu’da yaşandı.