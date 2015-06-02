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Dünya

'Kot giyen kadınlar depremden, enerji kesintisine tüm felaketlerin sebebidir!'

Pakistanlı din alimi Rehman: Kadınların spor kıyafetler giymesi 'kitle kıyımının mobil silahı'dır

02 Haziran 2015 13:08

Pakistan’ın önde gelen din adamlarından Fazlur Rehman, kot giyen kadınlara savaş açtı. Rehman, kot pantolon giyen kadınları deprem, enflasyon, enerji kesintisi, ülkenin güvenlik sorunu konusunda suçlu ilan etti.

El Arabiya’nın haberine göre,  İslamabad Otel’de düzenlediği basın toplantısında Pakistan’ın önde gelen din adamlarından Fazlur Rehman, kot pantolan konusundaki açıklamalarının yanı sıra “kadın iffetsizliğini” deprem, enflasyon, enerji kesintisi, ülkenin güvenlik sorunu konusunda da suçlu ilan etti. Kadınların spor kıyafetler giymesini ise “kitle kıyımının mobil silahı” diye niteledi. Üstüne de kadınlar “un çuvalı” gibi örtünürse tüm bu felaketlerin önlenebileceğini ekledi.

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kot pantolondepremenflasyonspor kıyafetFazlur Rehman

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