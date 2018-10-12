Kız çocukları için robotik atölyesi düzenlediler

GAZİANTEP, (DHA) - Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Gaziantep’te kız çocuklarına robotik atölyesi düzenledi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Gaziantep Işıklı İlköğretim Okulu’ndan 51 kız öğrenciyle robotik atölyesi gerçekleştirdi.

Dünya Kız Çocukları Günü ve Kodlama Haftası kapsamında kolejin Gaziantep Kampüsü’nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin Dünya Robotik Şampiyonası’nda final oynama başarısı gösteren robotik takımı INTEGRA 3646 üyeleri, projesiyle ilgili konuştu ve robotik çalışmalarının yaygınlaşmasının öneminden bahsetti.

“Takımımız kurulduğu günden bu yana #girlsfirst mottosunu kendimize slogan edindik. Dünya Kız Çocukları Günü ve kodlama haftası kapsamında Gaziantep Işıklı İlköğretim Okulu kız öğrencilerine takımımızın yazılımcı kızlarıyla, kodlama eğitimi veriyoruz\" diye açıklama yapan INTEGRA 3646 üyeleri şunları söyledi:

\"Kodlama ve robotik eğitimi, geleceğin dünyasında büyük bir gereklilik olacak. Biz okulumuzda bunun eğitimini erken yaşlardan itibaren almaya başlıyoruz. Bu eğitimle hem düşünme şeklimiz hem de teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerimiz artıyor. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü olduğu için, böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Gaziantep’teki devlet okullarından 51 kız öğrenciyi Gaziantep Kampüsümüze davet ederek birlikte bu atölyeyi gerçekleştirdik. Kız öğrencilerin mutluluğu bizi de mutlu etti. Robotik çalışmalarından çok keyif aldılar. Robotik çalışmaları, yalnızca robotları hareket ettirmeyi öğrenmek değil. Bu bilgiler pek çok alanda kullanılabiliyor. Arkadaşlarımızla yararlı bir atölye gerçekleştirdik. Projeyi başka illerde de devam ettirmek istiyoruz.\"

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