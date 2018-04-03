'Kız çocuğu okumaz' diyerek okutulmayanlar, okuma-yazma öğreniyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta çocukken \'Kız çocuğu okumaz\' denilerek okula gönderilmeyenler, hafta sonları gittikleri okuma-yazma kurslarında yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın okuma- yazma seferberliğini başlatmasıyla birlikte Kahramanmaraş\'ta binlerce kişi, halk eğitimi merkezlerine giderek okuma-yazma öğrenmek istediklerini söyledi. Seferberliğin başlatıldığı günden bu yana Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 455 kurs açılırken, bu kurslara yaklaşık 6 bin kişi kaydını yaptırdı. Kurslara gidenlerin tamamına yakınını kadınlar oluştururken, bunların bir çoğu da \'Kızı çocuğu okumaz\' denilerek okula gönderilmeyenler.

KIZI VE ABLASIYLA OKUMAZ-YAZMA ÖĞRENİYOR

455 kurstan biri de Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi\'ndeki kursiyerlerden biri de Kader Kara (29). 7\'si kız 10 kardeş olan Kara, kursa ilkokul 2\'inci sınıfa giden 8 yaşındaki kızı Fatmanur Kara ve kendisi okutulmayan ablası Emine Kenger ile gidiyor. Eşi Musa\'nın da okuma-yazma öğrenmesi için destek verdiğini belirten Kader Kara, \"Babamız göndermedi, evimiz okula çok uzaktı. Onun için göndermemiş. Bir de kız çocuğu okur mu davası. Kurs açıldığını söylediler. Daha önce de varmış ama haberimiz yoktu. Ben de duyunca geldim. Okulda okumak, çocukken olsaydı daha iyiydi belki şimdi de güzel aslında. Tabi ki çocukluğun verdiği şeyi vermiyor. Kızımla okula geliyorum ve tuhaf bir duygu aslında. Dersi getiriyorum, \'Kızım bana göster\' diyorum o da gösteriyor. Beraber yapıyoruz. Aslında biz 3 oğlan, 7 de kız kardeşiz. Kızlar olarak hiçbirimiz de okuma yazma bilmiyoruz. Kız kardeşler okula gitmemiş, oğlanlar beşe kadar gitmişler\" diye konuştu.

Kader Kara\'nın kurstaki en büyük yardımcısı olan Fatmanur Kara, annesine elinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Annesi yazarken yanlış yazması durumunda hemen müdahale ederek uyaran Fatmanur, hafta içi okula, hafta sonları da annesiyle kursa gittiğini söyledi. Annesinin okuma-yazmayı kısa sürede öğreneceğine inandığını belirten Kara, \"

Annem bilmediklerini bana söylüyor ben de ona söylüyorum, okuyor. Annemi evdeyken bazen ben ders çalıştırıyorum, bazen de babam\" dedi.

9 TORUN SAHİBİ VE TEK İSTEĞİ OKUMAYI ÖĞRENMEK

Çocukken okula gönderilmeyenlerden biri de 74 yaşındaki Zahide Yıldız Özen. 4 çocuk annesi, 9 torun ile 1 de torun çocuğu ninesi olan Özen, çocukların okutulması zorunlu hale getirilince babasının evini ve tarlalarını satarak başka yere taşındığı anlattı. Erkek kardeşinin dahi okula gideceğini belirten Özen, \"Kardeşim askerde okuma yazmayı öğrendi. Biz de 5 kız hiç okuma yazma bilmiyoruz. Biz de şimdi öğreniyoruz, Allah\'ın bugünlerine şükür. Faturamızı, telefonumuzu biliyoruz, gideceğimiz yolu biliyoruz. Allah\'ıma hamdüsenalar olsun. Ben okumaya çok hevesliyim. Kur\'an-ı Kerim\'i de 50 yaşında öğrendim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ona güç kuvvet versin, kılıcı kesin etsin, güçlü eylesin düşmana karşı inşallah\" dedi.

KURSA, KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GİDİYOR

Kursiyerlerden biri de 52 yaşındaki Sevil Durmaz. 3 çocuk, 2 de torun sahibi olan Durmaz, babasını kaybedince kendisi ve kardeşine babaannesinin baktığını, kardeşinin okula gönderildiğini ancak kendisinin gönderilmediğini söyledi. Bacaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Sevil Durmaz\'a Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinin \"Sen hastasın öğretmeni evine göndereceğiz\" dediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti. Çocukken yaşayamadığı okul ortamını yaşamak için teklifi geri çevirdiğini ifade eden Durmaz, \"Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyorum ve öğreneceğim. Felçli halimle geliyorum \'Bir kelime öğrenebilir miyim acaba\' diye. Çocukları da zorluyorum \'Okutun beni\' diye. Oğlum \'Ben okula gittim öğrendim sen de orada öğrendi\' diyor, kızım biraz öğretiyor. Eşim de \'Bu yaştan sonra ne yapacaksın topal ayağınla\' diyor. Ben de ölene kadar gideceğimi söyledim\" dedi.

EHLİYET ALMAK İSTİYOR

4 çocuk annesi 48 yaşındaki Salime Barman ise kursa gelmek için 2 otobüse binmek zorunda olduğunu söyledi. Maraş olayları nedeniyle okula gidemediğini ifade eden ve ehliyet almak için okuma-yazma kursuna geldiğini ifade eden Barman, şunları söyledi:

\"Okumak çok güzel ve çocukken okumayı çok isterdim. kursa geldim ve okumayı öğrendim. Maraş olayları nedeniyle okula gidemedik. 3-5 sene sonra bulunduğumu yere okul açıldı ama bu sefer de büyüdüğümüz için okula göndermediler. Allah\'a şükürler olsun çocuklarımı okuttum. Kızımın biri öğretmen oldu, oğlum üniversite okuyup askere gittik, diğer iki kızım ise lisede okuyor. Sıra bana geldi. Beyim diyaliz hastası ve 17 yıldır diyalize giriyor. Buraya gelmemin sebebi ise ehliyet almak. Beyim diyaliz hastası olduğu için aniden rahatsızlansa hastaneye getirip götürecek kimse yok. Ehliyet için geldim ve ehliyeti alınca diyalize, hastalandığında hastaneye götüreceğim.\"

Bir diğer kursiyer ise 46 yaşındaki Habip Poyraz. Geçirdiği menenjit nedeniyle malulen emekli olduğunu belirten Poyraz, babasının ilkokul 1\'inci sınıftayken kendisini okuldan aldığı için okuma-yazma bilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğini duyunca hemen kura kaydını yaptırdığını ifade eden Habip Poyraz, \"Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Sevinerek geliyorum okula\" dedi.



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