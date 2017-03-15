Kız arkadaşını öldürüp köpeklere yediren Brezilyalı kaleciye ülkeyi karıştıran teklif

Brezilya 2. Ligi ekiplerinden Boa Esporte, 2010 yılında kız arkadaşını öldürüp köpeklere yediren Bruno Fernandes hapisten çıkınca teklif yaptı. Kadın örgütlerinin sert tepki gösterdiği transferin ardından Boa Esporte'nin sponsorluğunda bulunan üç firma, sözleşmelerini iptal ettiklerini duyurdu.

Kız arkadaşı Eliza Samudio'nun cinayetinin görüşüldüğü davada 22 yıl hapis cezasına çarptırılan kaleci Bruno Fernandes 7 yılın ardından serbest bırakıldı. Brezilya 2. ligi takımlarından hapisten çıkan kaleciye Boa Esporte'den sözleşme teklifi geldi. Ancak Boa Esporte bu gelişme üzerine ülkede tepkilerin odağı oldu. Haberin duyulmasının ardından üç firma kulüple imzaladıkları sponsorluk anlaşmasını iptal etti.



BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:

Kulübün en büyük sponsoru olan Gois & Silva Holding ise transferin gerçekleşmesi halinde sponsorluktan çekileceğini duyurdu.

Bebeği dünyaya getirmişti Bruno Fernandes'nun, ondan hamile olan kız arkadaşı Eliza Samudio kalecinin itirazlarına rağmen çocuğu dünyaya getirmişti.

Cinayeti itiraf etti

Kalecinin Milan'a transferinin gündemde olduğu dönemde çocuğun bakım masraflarını karşılaması için Bruno'ya dava açmasının ardından, Eliza Samudio'dan haber alınamamıştı.

Liza'nın öldürüldüğünü ve cesedinin Rottweiler cinsi köpeklerine yedirildiğine dair bilgisi olduğunu itiraf eden Bruno, 2010 yılında tutuklanmasının ardından 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

32 yaşındaki kaleci Şubat ayında 22 yıllık hapis cezasının üçte birlik kısmını tamamlamış, geçtiğimiz ay hapisten çıkmış ve Boa Esporte'den gelen sözleşme teklifini kabul etmişti. Bruno'ya iş vererek onun topluma yeniden entegre olmasına yardımcı olduğunu söyleyen kulübün, taraftarlarından ve sponsorlarından gelen tepkilerden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.