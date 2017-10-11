Kız arkadaşını çığda kaybeden dağcı bir gün sonra intihar etti

Çeviri - Gonca Tokyol

23 yaşındaki kız arkadaşı Inge Perkins’i Montana’daki Imp Zirvesi’ndeki çığda kaybeden 27 yaşındaki dağcı Hayden Kennedy intihar etti. Salı günü bir açıklama yapan Kennedy’nin ailesi, "Kız arkadaşının ölümüyle yaşadığı inanılmaz acının ardından dağcının hayatına son vermeyi seçtiğini” söyledi.

Gallatin Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, deniz seviyesinden 3.0248 metre yükseklikte bulunan Imp Zirvesi’nde tırmanış yapan iki dağcının, cumartesi günü bir çığı tetiklediği belirtilmişti. Perkins’in 46 metre genişliğindeki buz ve kar dalgasının altında kaldığını kaydeden yetkililer, kısmen kara gömülen Kennedy’nin ise çıkmayı başardığını ve kız arkadaşını bulamamasının ardından yardım çağırmaya gittiğini ifade etmişti.

"Çığdan kurtuldu ancak hayat ortağının dayanılmaz kaybından kurtulamadı"

Kısa bir süre önce Bozeman kasabasına taşınan Kennedy’nin pazar günü evinde ölü bulunduğu kaydedildi. Ailesi, yayınladıkları açıklamada, “Hayden, çığdan kurtuldu ancak hayat ortağının dayanılmaz kaybından kurtulamadı” dedi. Kennedy, ölümünden 2 hafta önce blogunda yayınlanan yazısında yıllar boyunca birçok arkadaşını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Acı veren bir şeyi fark ettim. Hayatımızda sadece hatırlanmaya değer zirveler ve kritik anlar hızla geçip gitmiyor. Aynı zamanda arkadaşlar ve tırmanış partnerleri de uçup gidiyor. Bu, yaptığımız sporun acı verici bir gerçekliği ve bu konuda ne yapılacağını bilmiyorum. Dağcılık ya muhteşem bir hediye ya da bir lanet."

İtalyan dağcının 40 yıllık kancalarını sökmüştü

Kennedy, 2012 yılında dağcılar arasında uzun süredir tartışmalara sebep olan Cesare Maestri’nin 40 yıl önce Patagonya’daki Cerro Torre kayasına çaktığı kancaları (bolt) sökmesiyle gündem olmuştu. Kanadalı partneri Jason Kruk’la birlikte, Maestri’nin 1970 yılında zirvenin güneydoğu yamacına yerleştirdiği 400 kancanın büyük bir kısmını söken Kennedy, polis tarafından tutuklanmıştı.

Genç dağcıların kancaları sökmesi özellikle İtalyan dağcılar tarafından tepkiyle karşılanırken, Kennedy’nin kendisi gibi dağcı olan ve 20 yıldan uzun süre Climbing Magazine’de editörlük yapan babası Micheal Kennedy, Alpinist Magazine’de yayınlanan yazısında “Cerro Torre’yi dünyanın en çok arzulanan ve ulaşılması en zor zirvelerinden biri olarak hak ettiği noktaya yeniden taşımak konusunda cesur bir ilk adım attın” ifadelerini kullanmıştı.