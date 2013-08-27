Kız arkadaşını benzinle yakan Göçer: Benzini kendisi döktü, sigarasını yakarken vücudu alev aldı

Ankara’dan tatil için birlikte Antalya’ya yola çıktığı kız arkadaşı 30 yaşındaki Çilem Hülya Berkil ile kavga eden içi benzin dolu bidonu kız arkadaşının başından döktükten sonra ateşe veren 37 yaşındaki Abdurrahman Göçer tutuklandı. Göçer ifadesinde, "Benzini kendi döktü, çakmakla sigarasını yakarken vücudu alev aldı. Arabadaki paspasla alevleri söndürmeye çalıştım. Başarılı olamayınca sarılarak alevleri söndürdüm. Ama kollarım yandı "dedi.

Salim Uzun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre Ankara’ya dönerken otomobilde kavga çıkınca Abdurrahman Göçer aracı durdurup bagajdaki benzin bidonunu çıkardı, genç kızın üzerine döktü. Sonra ikili sakinleşip birbirine sarıldı ancak bir kez daha kavgaya tutuştu. Bu sırada sigarasını yakan Göçer, çakmağı uzatınca Çilem alevler içinde kaldı. Genç kız öldü, Göçer tutuklandı.

Kız kardeşi Esra Berkil (23) ve sevgilisi 37 yaşındaki Abdurrahman Göçer’le Ankara’dan Antalya’ya gelen 30 yaşındaki Çilem Hülya Berkil’in tatili, yaşanan küçük bir tartışma nedeniyle acı bitti. Çilem’in küçük kardeşi Esra, Kemer’in Çıralı bölgesinde birkaç gün geçirdikten sonra tatile Antalya’da devam etmek istedi.

Kız kardeşine kızdı

Göçer, sevgilisinin küçük kardeşine, “Buraya beraber geldik beraber döneceğiz” diye itiraz edince tartışma başladı. Esra’nın ısrarcı olması üzerine sinirlenen Abdurrahman Göçer, Esra’yı bırakıp sevgilisi Çilem Hülya Berkil’i yanına alarak Ankara’ya dönmek üzere yola çıktı.

Arabada tartışmanın devam etmesi üzerine Döşemealtı İlçesi 35’inci kilometrede, ormanlık alanda arabayı durduran Göçer, iddiaya göre Çilem Hülya Berkil’i saçından sürükleyerek araçtan indirdi. Ardından bagajdan benzin dolu bidonu alan Göçer, kız arkadaşının başından aşağı bidonu boşalttıktan sonra ateşe verdi.

Söndürmek için paspas kullandı

Abdurrahman Göçer, kız arkadaşının bir anda alevler arasında kaldığını görünce yine iddiaya göre, alevleri otomobilin paspasını kullanarak söndürmek istedi. Başarılı olamayınca genç kadına sarıldı ve bir süre öyle kaldı. Çevreden geçen araç sürücüleri pet şişelerden döktükleri sularla feci şekilde yanan kadını kurtarmaya çalıştı.

Sevgilisi hastaneye götürdü

Göçer, acılar içinde inleyen kadını otomobile bindirerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Genç kadın ilk müdahalenin ardından İzmir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bu arada, yanan sevgilisine sarılınca kolları yanan Abdurrahman Göçer, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Baş ve vücut kısmında ağır yanıklar oluşan Çilem Hülya Berkil, İzmir’deki hastanede hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından jandarma tarafından adliyeye götürülen Göçer ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çilem Hülya Berkil’in cenazesi, önceki gün Ankara’da toprağa verildi.

Kardeşi şikâyet etmiş

Üniversite mezunu Esra Berkil’in, ablası Çilem ve Abdurrahman Göçer arasında yaşanan tartışma sonrası Kemer’de polise giderek, “Ablamın hayatından endişe ediyorum” diye şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Tutuklanan sevgili: Benzini kendi döktü, onu ben yakmadım

Evli ve bir çocuk babası Abdurrahman Göçer, iddiaya göre, ifadesinde şunları söyledi: “Çilem Hülya Berkil’le Ankara’da tanıştım. Bağlar semtinde bir eğlence mekânında konsomatris. Kendisine ev açtım. 1.5 yılda 300–400 bin lira harcadım. Kız kardeşini de alarak tatile çıktık. Antalya’da güzel vakit geçirdik. Dönmemize yakın, kardeşi, kalmak istediğini söyledi. Ben itiraz ettim, annesini aradım ve ‘Kızını ben getirdim benimle dönecek’ dedim. Fakat Esra razı gelmedi. Ben de Çilem’i alarak Ankara’ya dönmeye karar verdim. Yolda senden ve ailenden bıktım, seni bırakıp yuvama döneceğim deyince tartıştık. Aracı durdurdum. İnip bagajdaki benzin dolu bidonu üzerine dökmeye başladı. Engel olmaya çalıştım, hatta bidona tekme attım. Sonra sakinleşti ve sigara istedi. Bir süre oturduk. Çakmakla sigarasını yakarken vücudu alev aldı. Arabadaki paspasla alevleri söndürmeye çalıştım. Başarılı olamayınca sarılarak alevleri söndürdüm. Ama kollarım yandı. Bazı araç sürücüleri de Çilem’in üstüne su döktü. Sonra kendisini arabaya bindirdim. Yolda bana, ‘Kurban olayım yavaş git, öleceğiz’ diyordu. Sonuç olarak çakmağı ben yakmadım. Kendisi sigarasını yakarken bir anda alev aldı.”

Tanık ormancı: Bidonu üzerine döktü sonra sarıldılar, sigara yakınca kız alev aldı

Abdurrahm Göçer’in tutuklanma kararında olaya tanık olan bir ormancının ifadesi etkili oldu. Bölgede kaçak avcı nöbeti tutan ormancı, otomobili durduran Göçer’den şüphelenip dürbünle izlemeye almış. Ormancı olayı şöyle anlattı: “Çift araçtan öfkeli biçimde aşağı indi. Daha sora erkek şahıs, kadının üzerine bidonla bir şeyler döktü. Çift bir ara sarılarak bir süre öyle bekledi. Sonra yine kavga ettiler. Bu esnada erkek şahıs sigara yaktı ve elindeki çakmağı kadına uzatınca olanlar oldu. Adam araba paspası ile söndürmeye çalıştı sonra üzerine atladı. Aynı araçla gittiler.”