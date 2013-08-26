Kavga ettiği kız arkadaşını benzin döküp yaktı

Ankara’dan tatil için birlikte Antalya’ya yola çıktığı kız arkadaşı 30 yaşındaki Çilem Hülya Berkil ile kavga eden 37 yaşındaki Abdurrahman Göçer, içi benzin dolu bidonu kız arkadaşının başından döktükten sonra ateşe verdi. Berkil yaşamını yitirirken, Göçer tutuklandı.

Olay 22 Ağustos günü Antalya’nın Döşemealtı İlçesi 35’inci kilometrede meydana geldi. Bir süredir arkadaşlık yaptıkları belirtilen Çilem Hülya Berkil ve erkek arkadaşı Abdurrahman Göçer, tatil için Ankara’dan Antalya’nın Kemer İlçesi’ne doğru otomobille yola çıktı. İkili, Döşemealtı İlçesi civarında otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Göçer, iddiaya göre Çilem Hülya Berkil’i saçından sürükleyerek araçtan indirdi. Ardından bagajdan benzin dolu bidonu alan Göçer, kız arkadaşının başından aşağı bidonu boşalttıktan sonra ateşe verdi.

Yoldan geçenler söndürdü

Ömer Erdem’in DHA’daki haberine göre, Abdurrahman Göçer, kız arkadaşının bir anda alevler arasında kaldığını görünce iddiaya göre alevleri söndürmek istedi, ancak başarılı olamadı. Çevreden geçen araç sürücülerinin de yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonrası alevler söndürülürken, vücudunun büyük bölümü yanan genç kız olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye götürüldü. Çilem Hülya Berkil önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, ardından İzmir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Elinden yaralanan Abdurrahman Göçer ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Berkil, İzmir’de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisinin ardından önceki gün Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından adliyeye götürülen Abdurrahman Göçer ise tutuklandı. Çilem Hülya Berkil’in cenazesi, dün Ankara’da toprağa verildi.

Facebook’taki paylaşım

Çilem Hülya Berkil’in sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında yaptığı bir paylaşımda, Can Dündar’ın şu satırları yer alıyor:



"Bir kadın hayattır aslında. Çünkü hayatın içinde olan her şey ancak kadınlar olduğunda anlam kazanıyor. Yemek yemek, su içmek bile. Bir kadının elinden içtiğiniz suyla kendi kendinize bardağa doldurup içtiğiniz su arasında lezzet farkını anlayabiliyor musunuz? Anlıyorsanız ne mutlu size. Anlamıyorsanız ne yazık ki yaşamıyorsunuz."