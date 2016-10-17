Kıyıya vuran yunusun üzerinden 3 kurşun yarası çıktı!

Tekirdağ'da kıyıya ölüsü vuran yunusun üzerinde 3 kurşun izi olduğu görüldü.
DHA'nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde, Marmara Denizi kıyısında Şarköy ilçesinin Uçmakdere mevkiinde oltayla balık avlamaya gidenler, kıyıya vurmuş yunus ölüsünü fark etti.
2 metre uzunluğundaki yunus üzerinde inceleme yapan balıkçılar, vücuduna isabet etmiş 3 kurşun yarası olduğunu gördü. Yunusun tabancayla vurularak öldürülmüş olabileceğini belirten balıkçılar, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri yunusu gömmek üzere sahilden alıp götürdü.