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Yaşam

Kıyıya vuran yunusun üzerinden 3 kurşun yarası çıktı!

Yunusun tabancayla vurularak öldürülmüş olabileceğini belirten balıkçılar, durumu belediye yetkililerine bildirdi

17 Ekim 2016 19:01

Tekirdağ'da kıyıya ölüsü vuran yunusun üzerinde 3 kurşun izi olduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde, Marmara Denizi kıyısında Şarköy ilçesinin Uçmakdere mevkiinde oltayla balık avlamaya gidenler, kıyıya vurmuş yunus ölüsünü fark etti.

2 metre uzunluğundaki yunus üzerinde inceleme yapan balıkçılar, vücuduna isabet etmiş 3 kurşun yarası olduğunu gördü. Yunusun tabancayla vurularak öldürülmüş olabileceğini belirten balıkçılar, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye ekipleri yunusu gömmek üzere sahilden alıp götürdü.

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