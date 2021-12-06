CHP'li belediye başkanı tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı; Kıyıköy'de yeni belediye başkanı belli oldu

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç'in görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Tercan Yatkın kazandı.

Basına kapalı gerçekleşen seçime AK Parti'den Necmettin Dan, MHP'den Nazmi Andıç ile CHP'den Tercan Yatkın yarıştı. Seçimi AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da takip etti.

9 belediye meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda Dan ve Yatkın 4'er, Andıç ise 1 oy aldı. İkinci turda Yatkın 5, Andıç 3, Dan 1 oy aldı. Son turda Yatkın 5 oy alarak belediye başkanı seçildi.

“Mutlu ve buruğum”

Seçimi kazanan Yatkın yaptığı açıklamada, mutlu ve buruk olduğunu söyledi. Yatkın, "Burada kazanılan bir seçim vardı zaten. Kardeşimizin izinden devam ediyoruz. 9 meclis üyesi arasından seçildi. Ama kazanılan bir seçim değil. Bu seçimi daha önce CHP kazanmıştı zaten. Hak yerini buldu. Aslında elbette mutluluk var ama buruklukta var" diye konuştu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise "Birinci, ikinci ve üçüncü turda çoğunluğu alan CHP adayı Yatkın belediye başkanı oldu. Katılan meclis üyelerini bir kez daha teşekkür ediyorum. En azından şu karara vardılar, sahada kazanılmış olan bir seçimi CHP masa başında kaybetmedi. Bunu gösteren, sağlıklı düşünce yapılarını oylarına da ilave ettiren belediye meclis üyesi arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta başlattığı soruşturmada usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Ender Sevinç ve iş insanı Tolga Ö. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol, 7 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'i görevden uzaklaştırılmıştı. (AA)